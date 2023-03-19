В США считают, что Си взвешивает просьбу России о поставках ей смертоносного оружия, в частности артиллерийских снарядов и ударных беспилотников.

Смотрите также От Крыма до мирных переговоров: 7 мифов, стоящих на пути к победе Украины

Зачем Си едет в Россию

По словам Китая, их лидер едет в Москву как "миротворец" и не предлагает оружия. Вероятно, он может использовать свою поездку, чтобы продвигать китайский "мирный план из 12 пунктов".

Однако подлинные намерения Си скрыты от всех. Заявляя о нейтралитете, он по-прежнему отказывается осуждать вторжение России или военные преступления оккупантов.

В Москве он почти наверняка присоединится к Путину, обвиняя в войне "расширение НАТО". Позиция Си Цзиньпина вызывает обеспокоенность некоторых представителей китайской элиты.

В расчетах Си доминирует его убежденность в том, что Китай вовлечен в долгосрочную конфронтацию с Америкой, которая может привести к войне из-за Тайваня, на который КНР претендует как на свою территорию. В этом контексте Россия по-прежнему является незаменимым источником энергии, военных технологий и дипломатической поддержки,

– говорится в сообщении.

Чего может хотеть Си Цзиньпинь на самом деле

Поражение России в Украине придало бы смелости США и их союзникам. Также Си может опасаться, что Россию возглавит человек с действительно прозападными взглядами. Китай может хотеть этому помешать.

В глазах Си Цзиньпина Америка представляет наибольшую потенциальную угрозу, и у Китая нет другого большого государства на стороне, которое могло бы помочь противостоять экономическому или военному давлению Запада. Россия – единственный вариант. Это та же логика, что и во время холодной войны, когда Мао Цзэдун видел в Советском Союзе врага Китая номер один и решил пойти на сближение с Соединенными Штатами,

– сказал эксперт по внешней политике Китая из Наньянского технологического университета в Сингапуре Ли Минцзян.

Си, похоже, укрепляет отношения с Россией, используя просчеты Путина, чтобы склонить баланс сил в свою пользу и давить на него. Сейчас он получил доступ к энергоносителям со скидкой и почти наверняка получил заверение в том, что Путин дипломатически поддержит его в войне за Тайвань.

Он также получил рычаги влияния на российские военные технологии высокого класса, такие как зенитно-ракетные комплексы и ядерные реакторы, предназначенные для питания подлодок. Кроме того, Россия также может помочь Китаю модернизировать ядерный арсенал или разработать общую систему предупреждения о ракетном нападении.

Что касается запроса России на летальное оружие, то Китай, скорее всего, еще не определился. Однако если Си действительно решит вооружить агрессора, он может это сделать тайно. В конце концов решение Китая может зависеть от того, как будет развиваться война в ближайшие месяцы и каким будет уровень напряженности в отношениях с США из-за Тайваня.