Впрочем, до сих пор есть те, кто размахивает "мирными планами", подталкивая Украину пойти на уступки относительно своего суверенитета и территориальной целостности в обмен на согласие России прекратить войну. Такие действия базируются на предубеждениях, которым, как пишет Politico, мы должны противостоять.

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Первый миф – Украина не сможет вернуть свои территории

Украина уже опровергла этот миф, вернув свою территорию из-под контроля России – от окрестностей Киева до Харькова и Херсона.

Украинцы имеют волю к борьбе и эффективную стратегию, чтобы вернуть все, что им принадлежит. Наши темпы поддержки препятствуют их способности действовать быстрее и, в конце концов, это увеличивает количество потерь,

– говорится в статье.

Отмечают, что выход есть, нужно предоставлять больше оружия, боеприпасов, больше обучения. Для полного восстановления территории Украины также необходима долгосрочная стратегия, которая позволит Украине полностью вытеснить Россию за ее международно признанные границы.

Второй миф – Россия непобедима

Несмотря на то, что Россия пренебрегает человеческой жизнью и продолжает бросать своих солдат как пушечное мясо, им все еще недостаточно сил. Поскольку украинские войска обладают высоким моральным духом, компетентных командиров и доступом к значительно лучшим технологиям.

Нам также следует признать реальность того, что Запад – с объемами производства оборонной промышленности, которые все еще находятся на уровне мирного времени – даже не начал демонстрировать полную военную силу,

– говорится в статье.

Внимание! Объединенный номинальный ВВП стран Северной и Балтии выше, чем в России, и именно это должно определять стратегию Запада, а не нарратив Москвы о том, что она является аналогом НАТО.

Третий миф – Россия истощится

Путин не готов согласиться на честный и крепкий мир. Издание отмечает, что как и в 2008 (речь идет о Грузии) и 2014 годах, война подпитывает российский реваншизм, и "когда западные партнеры говорят о возможном урегулировании или замораживании конфликта, Москва воспринимает это не как сбой, а как признак усталости Запада".

Эту войну придется "решать" на поле боя, поскольку любое соглашение, которое обеспечит реальные или мнимые выгоды для России, будет лишь передышкой перед следующим этапом этой войны,

– считают аналитики.

Миф четвертый - Крым для Путина - красная линия

Путин любит помечать линии на песке. Отмечают, что во время войны в Украине Путин постоянно проводил новые красные линии и надеялся, что Запад примет их всерьез.

Эти линии действительно ограничивают скорость принятия решений.

Международно согласованные границы могут быть единственной красной линией, а Крым – Украина. Препятствие Украине вернуть Крым никогда не остановит Путина желать большего.

Пятый миф – жизнь с путинской Россией после войны есть

Идея, что "Россия все еще будет там" после войны и планы вернуться в обычный бизнес – ошибочны. Сюда же относят опасения, что преемник Путина будет еще более жестоким и мстительным.

Отмечают, что мировое сообщество должно воспринимать поражение России не как угрозу, а как возможность построить другую, трансформированную страну, которая больше не будет угрожать соседям.

Мы должны признать, что, хотя прошло 30 лет, распад Советского Союза еще не завершился – и никогда не завершится, пока не изменится мышление в Москве,

– говорится в статье.

Шестой миф – все войны заканчиваются переговорами

Этот миф разбивается об исторические факты. После второй мировой войны европейские страны не вернули свои территории после дипломатических контактов с нацистским режимом.

"Только представьте, как вы сидите за столом переговоров с Адольфом Гитлером в конце 1942 года, когда он застрял в Сталинграде, но половина Европы все еще была оккупирована", - добавили аналитики.

Более того, издание риторически спрашивает: было ли до сих пор хоть какое-то соглашение о прекращении огня с Россией, которое принесло действительно устойчивый мир? Ни минские договоренности, ни Бухарестский меморандум 1994 года – не дали Украине оказались пустыми обещаниями.

Россия должна потерпеть военное поражение, прежде чем получать какие-либо приглашения на мирную конференцию. И Украину нужно пригласить в НАТО, как только это разрешат условия, потому что только НАТО может дать реальные гарантии безопасности.

Седьмой миф – страны Балтии и Польша хотят реванша России

Мстительный империалистический план России вызов не только для Украины, но и для всех приграничных государств.

Когда мир предупреждал об опасности России, это не воспринималось как реальная угроза, но эта война оказалась реальностью. Пока ничего не изменилось – с режимом Путина еще не покончено, и мир не будет в безопасности, пока это не произойдет.