В Германии готовы арестовать президента России. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн.

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Немецкий министр подчеркнул, что его государство не будет отказываться от своих обязательств и выполнит ордер.

Я ожидаю, что Международный уголовный суд скоро обратится в Интерпол и к государствам-участникам, и попросит их о принудительном исполнении. Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он попадет на территорию Германии, и передать его МУС,

– подчеркнул Бушманн.

Реакция российских захватчиков

Оккупанты уже отреагировали на заявление министра юстиции Бушманна. В частности, так называемый замминистра информации псевдореспублики "ДНР" Даниил Бессонов угрожает захватить Германию.

Итак, если нашему президенту (Путину – 24 Канал) нужно будет посетить Германию, то сначала на ее землю ступит нога российского солдата,

– цинично написал Бессонов.

Журналист Денис Казанский заметил: "Люди, которые год не могут Марьинку и Авдеевку взять, угрожают отправить российских солдат на Берлин".

Позже стало известно, что глава следственного комитета России Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции Германии. Конечно же, оккупанты, в который раз назвали решение Международного уголовного суда "незаконным".

У Зеленского отреагировали на заявление немецкого министра

Советник руководителя ОП отметил, что международный ордер следует выполнять. "И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления "подозреваемого Путина В.В." в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и агрессивного насилия над украинскими детьми", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Обратите внимание! 17 марта 2023-го Гаагский трибунал выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Главный прокурор МУС Карим Хан подчеркнул, есть убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что президент России несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.



Ордер означает, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд. Его должны задержать на территории стран, ратифицировавших Римский устав. Речь идет о 122 государствах.