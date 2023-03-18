Решение суда имеет как символическое, так и практическое значение. Детальнее о том, как Путин и Россия оказались в затруднительном положении из-за ордера – анализирует журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Опасная поездка для Путина: кто первым может задержать диктатора

МУС в Гааге 17 марта официально объявил о выдаче международного ордера на арест диктатора Путина за совершение им международного военного преступления.

Следует объяснить, что речь идет лишь об одном из ряда преступлений, а именно суд обвиняет Путина в незаконной депортации населения, в частности, детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Офис генпрокурора Украины зафиксировал депортацию более 16 тысяч детей из оккупированных регионов, но реальная цифра может быть гораздо больше. Теперь Путина обвиняют в депортации этих детей, начиная с 24 февраля прошлого года.

Такое решение суда в Гааге означает, что за пределами России Путина должны арестовать и переданы в суд. К примеру, уже в августе российский диктатор должен посетить саммит БРИКС в ЮАР. И здесь уже развивается любопытная история.

Ведь Южно-Африканская Республика входит в число 118 стран, ратифицировавших Римский устав МУС, и, следовательно, имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест. То есть, Южная Африка будет юридически обязана арестовать и передать в суд Путина, если тот все же решится на визит на саммит в августе.

Почему ЮАР будет вынуждена выдать Путина

Конечно, вероятность того, что президент ЮАР Сирил Рамафоса прикажет своим войскам вывести Путина в наручниках, считается очень отдаленной. Ведь у Южной Африки есть определенная история в этой сфере, поскольку она отказалась арестовать президента Судана Омара аль-Башира, на которого также был выдан ордер МУС во время его визита в 2015 году.

Однако такое поведение ЮАР бросит еще большую тень на страну. Следовательно, не исключено, что Путина попросят просто не появляться на саммите лично.

Однако, не исключено, что Путин предстанет перед судом после ареста в другой стране, возможно, даже в самой России. Сегодня главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Путин в любой момент может предстать перед судом. И не стоит считать, что это нечто маловероятное.

"Никто не должен чувствовать, что у него есть свобода действий. Никто не должен чувствовать, что может действовать свободно, и уж точно никто не должен чувствовать, что может действовать и безнаказанно совершать геноцид, преступления против человечности или военные преступления. Те, кто считает, что невозможно привлечь к ответственности Путина, не понимает истории.

Потому что главные нацистские военные преступники, бывший президент Югославии Милошевич, бывший политик боснийских сербов Караджич, бывший президент Либерии Тейлор, бывший премьер-министр Жан Камбанда из Руанды и так далее – все они были могущественными, влиятельными людьми и все же они оказались в залах суда, где их поведение рассматривали независимые судьи. И это также дает повод надеяться, что закон, как бы это ни было тяжело, может быть верховным", – сказал Хан.

Стоит добавить судьбу таких лидеров, как президент Ливии Муаммар Каддафи, который просто не дожил до суда, потому что его убили повстанцы в его же стране.

Настроения в Кремле стали мрачнее: в разведке говорят, что Путину ищут замену

В ГУР МО уже заявили, что настроения в Кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России. там уже ищут преемника Путину.

Представитель разведки Андрей Юсов сообщил, что в Кремле явно был испуг, ведь даже пропагандисты были растеряны в своих шоу и не знали, как эту новость преподнести российскому зрителю.

Но, что более важно, круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны. Итак, по данным разведки, в башнях Кремля все большее недовольство от происходящего. Речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не диктатор, а другие люди из его окружения.

Однако, похоже, это только начало. Президент Международного уголовного суда Петр Хофманский заявил, что ордер на арест Путина является очень важным сигналом для всего мира и жертв схемы насильственной депортации тысяч украинских детей в Россию

Но это еще далеко не точка, ведь дальше еще долгий и сложный процесс по расследованию других преступлений, совершенных Путиным.

Как вообще работает МУС и почему это удар по Путину

Стоит ли остановиться на вопросе того, а как вообще работает МУС? Во-первых, следует отметить, что МУС в Гааге работает согласно Римскому уставу.

123 страны являются участниками договора, но есть очень большие и заметные исключения, включая Россию и США. И, если на это пошло, Украина также не ратифицировала Римский устав.

Следовательно, любой, обвиняемый в преступлении, совершенный на территории стран, входящих в Римский устав, подпадает под юрисдикцию МУС.

Но возникает логичный вопрос, а как суд в Гааге собирается судить Путина, если ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский устав? Дело в том, что хотя Украина не является членом суда, наше государство ранее признало его юрисдикцию.

Таким образом, суд может осудить Путина за военные преступления, совершенные на территории Украины. Единственный нюанс – МУС не проводит заочные суды, так что пока Путина не задержат – фактического приговора не будет. И на первый взгляд, такое задержание российского диктатора выглядит маловероятным.

Но сам факт рассмотрения этого дела уже бьет по репутации и самого Путина и России как таковой. Конечно, следует понимать, что международное правосудие может длиться годами. Ярким примером является расследование дела по сбиванию Боинга MH17 в 2014 году.

Но ряд западных юристов уже утверждают, что международный протест против России уникален, и это может дать суду возможность действовать иначе и, что важно, гораздо быстрее.

По факту, МУС имеет поддержку всего западного мира, даже если часть этих стран и не ратифицировала Римский устав. Следовательно, каждая из этих стран вливает в суд достаточно ресурса, чтобы ускорить процесс.

В общем, даже сам факт объявления об ордере на арест Путина менее чем за год – это уже прецедент. В других условиях мы могли бы ожидать такого решения еще несколько лет.

Пока Путин на свободе – с России не снимут санкции: как мир реагирует на ордер

Поддержка суда по вопросу расследования преступлений в Украине действительно беспрецедентна. Сегодня, например, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб откровенно заявил, что его страна поможет Международному уголовному суду в Гааге в судебно-медицинской экспертизе и расследовании обвинений, выдвинутых против российского диктатора.

Кроме того, представитель Британии в ООН уже выступил на Совбезе ООН и призвал другие страны также присоединяться к расследованию, ведь виновные за военные преступления армии России в Украине должны быть справедливо наказаны. Он заверил, что Лондон приветствует решение Суда в Гааге об ордере на арест Путина.

Также в поддержку расследования выступил и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что никто в мире не стоит выше закона, и это то, что становится понятно прямо сейчас, на примере диктатора Путина.

В то же время президент США Джо Байден считает абсолютно оправданным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Путина. Байден заявил, что хотя МУС не признан Штатами, однако ордер является очень сильным аргументом, ведь Путин, очевидно, совершил военные преступления.

Следовательно, не исключено, что США также определенным образом помогут в ускорении расследования. Тем более, что сегодня в Госдепе США добавили, что Соединенные Штаты не сомневаются, что Россия и ее вооруженные силы совершают военные преступления в Украине, так что решения независимого суда только приветствуют.

И даже если скептически относиться к вероятности быстрого ареста Путина, то по этому делу об ордере на арест диктатора есть еще одна важная составляющая, которую сегодня озвучил бывший глава Управления глобального уголовного правосудия в Госдепартаменте США Стивен Рапп.

По его словам, Россия не сможет выйти из-под санкций, если ордер на арест диктатора Путина не будет исполнен. То есть, кроме того, что сам Путин становится еще большим изгоем, Россия, в общем, может не рассчитывать на снятие наложенных на нее санкций, если Путин будет оставаться на свободе.