Россия сразу отвергла обвинения, а представитель министерства иностранных дел заявила, что суд "не имеет никакого значения" в России. Однако все же диктатора могут выдать сами россияне, если этого захотят.

К теме Путин стал международным изгнанником: все, что известно о решении Гааги по поводу диктатора

Как работает Международный уголовный суд

Международный уголовный суд, расположенный в Гааге (Нидерланды), и созданный в соответствии с договором под названием Римский устав, действует независимо от ООН и его не следует путать с Международным судом ООН, который тоже заседает в Гааге.

Большинство стран на Земле, а именно 123, являются участниками Римского устава, однако есть такие громкие исключения, как США, Россия или даже Украина.

Любой обвиняемый в преступлении, подпадающем под юрисдикцию суда в странах, подписавших договор, может предстать перед судом. Однако суд судит людей, а не страны и концентрируется на тех, кто несет наибольшую ответственность: лидеров и чиновников. И хоть Украина не является членом суда, она ранее признала его юрисдикцию. Таким образом, Путин может быть обвинен судом в совершении военных преступлений в Украине.

Справка: МКС рассматривает четыре вида преступлений: геноцид, преступления против человечности, агрессии и военные преступления.

Как МКС возбуждает дело и проводит расследование

Судебное разбирательство может начаться одним из двух способов: дела на расследование могут направить либо национальное правительство, либо Совет Безопасности ООН, хотя суд работает независимо от организации.

Поскольку Россия почему-то до сих пор является членом Совбеза ООН, она имеет право ветировать действия Совета. Так что иски против страны-агрессора подали 39 национальных правительств, большинство из которых европейские.

Следует заметить, что если правосудие в целом двигается медленно, то международное правосудие еще медленнее. Расследование в МКС занимает много лет и пока было вынесено лишь несколько обвинительных приговоров.

Предварительное расследование боевых действий на Востоке Украины длилось более 6 лет — с апреля 2014 года по декабрь 2020 года. Тогда прокурор заявил, что есть доказательства военных преступлений и преступлений против человечности. Следующие шаги замедлились из-за пандемии COVID-19 и нехватки ресурсов суда, проводящего многочисленные расследования.

Есть ли шанс, что Путин побывает в зале суда

МКС не проводит заочных судебных процессов. Есть два варианта задержания Путина: либо он будет выдан Россией, либо будет арестован за пределами России. Это кажется маловероятным, пока Путин находится у власти.

Да, вероятность того, что российский президент физически увидит внутреннюю часть зала суда, пока остается на "троне", кажется незначительной. Однако профессор права Нью-Йоркского университета и соредактора онлайн-форума Just Security Райан Гудман подчеркнул, что международный протест против диктатора уникален, "и это может дать суду возможность действовать по-другому".

Трудно судить о расследовании МКС, основываясь на прошлой практике. В ситуации с Украиной прокурор опирается на чрезвычайную поддержку из десятков стран. За которым, как я ожидаю, последует вливание ресурсов,

– сказал Гудман.

Он добавил, что расследование МКС может повлиять на дипломатическое пространство для переговоров и ослабить власть Путина внутри самой России.