Росія одразу відкинула звинувачення, а речниця міністерства закордонних справ заявила, що суд "не має жодного значення" в Росії. Проте все ж диктатора можуть видати самі росіяни, якщо захочуть цього.

До теми Путін став міжнародним вигнанцем: усе, що відомо про рішення Гааги щодо диктатора

Як працює Міжнародний кримінальний суд

Міжнародний кримінальний суд, розташований у Гаазі (Нідерланди), та створений відповідно до договору під назвою Римський статут, діє незалежно від ООН і його не варто плутати з Міжнародним судом ООН, який теж засідає в Гаазі.

Більшість країн на Землі, а саме 123, є учасниками Римського статуту, проте є такі гучні винятки, як США, Росія чи навіть Україна.

Будь-який обвинувачений у злочині, який підпадає під юрисдикцію суду в країнах, що підписали договір, може постати перед судом. Проте суд судить людей, а не країни, і концентрується на тих, хто несе найбільшу відповідальність: лідерів та чиновників. Хоч Україна не є членом суду, вона раніше визнала його юрисдикцію. Таким чином Путін може бути звинувачений судом у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Довідка: МКС розглядає чотири види злочинів: геноцид, злочини проти людяності, злочини агресії та воєнні злочини.

Як МКС порушує справу та проводить розслідування

Судовий розгляд може розпочатися одним із двох способів: справи на розслідування можуть направити або національний уряд, або Рада Безпеки ООН, хоч суд працює незалежно від організації.

Оскільки Росія чомусь досі є членом Ради безпеки ООН, вона має право ветувати дії Ради. Тож позови проти країни-агресорки подали 39 національних урядів, більшість з яких є європейськими.

Варто зауважити, що якщо правосуддя загалом рухається повільно, то міжнародне правосуддя ще повільніше. Розслідування в МКС займають багато років й поки що було винесено лише кілька обвинувальних вироків.

Попереднє розслідування щодо бойових дій на Сході України тривало понад 6 років — з квітня 2014 року до грудня 2020 року. Тоді прокурор заявив, що є докази воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Наступні кроки сповільнилися через пандемію COVID-19 та брак ресурсів суду, який проводить численні розслідування.

Чи є шанс, що Путін побуває в залі суду

МКС не проводить заочних судових процесів. Тож є 2 варіанти затримання Путіна: або він буде виданий Росією, або буде заарештований за межами Росії. Це здається малоймовірним, поки Путін перебуває при владі.

Так, ймовірність того, що російський президент фізично побачить внутрішню частину зали суду, поки залишається на "троні", видається незначною. Проте професор права Нью-Йоркського університету та співредактора онлайн-форуму Just Security Раян Гудман підкреслив, що міжнародний протест проти диктатора є унікальним, "і це може дати суду можливість діяти по-іншому".

Важко судити про розслідування МКС, ґрунтуючись на минулій практиці. У ситуації з Україною прокурор спирається на надзвичайну підтримку із десятків країн. За яким, як я очікую, піде вливання ресурсів,

– сказав Гудман.

Він додав, що розслідування МКС може вплинути на дипломатичний простір для переговорів й послабити владу Путіна в межах самої Росії.