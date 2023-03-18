Российскому диктатору опасно посещать 123 государства мира. Ближайший выезд Путина в "зону риска" запланирован в августе 2023 года – на саммит в ЮАР.

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Ордер Гаагского трибунала

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина не будет иметь для Кремля "никакого значения, в том числе с правовой точки зрения".

Там заявили, что Россия не является участником "Римского устава", основополагающего текста Международного уголовного суда в Гааге, и потому не имеет никаких обязательств по нему.

Отметим, что Римский устав Международного уголовного суда – это договор, учредивший Международный уголовный суд. Международный суд отвечает за четыре основных преступления: геноцид, преступления против человечества, военные преступления и преступления агрессии.

Россия подписала, но не ратифицировала Римский устав. Также 72 других стран не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, среди которых Китай, Индия, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия.

Где могут арестовать Путина

Владимир Путин рискует быть арестованным в 123 государствах мира, признающих Гаагский суд. Вот полный список этих стран:

Афганистан, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Австрия, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бенин, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа ЦАР, Чад, Чили, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Демократическая Республика Конго, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Экваториальная Гвинея, Гайана, Гондурас, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Иордания, Кения, Кирибати , Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Мальдивы, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Маврикий, Мексика, Монголия, Черногория, Намибия, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Северная Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Государство Палестина, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Восточный Тимор, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Великобритания, Объединенная Республика Танзания, Уругвай, Вануату, Венесуэла, Замбия.

Возможный выход за пределы безопасного пространства у Путина намечен в августе 2023 года – на саммит, организованный Южно-Африканской Республикой. Он подтвердил свое участие.



Где могут арестовать Путина / Скриншот