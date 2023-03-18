Об этом сообщают РосСМИ. Также теперь статья о "фейках" в отношении оккупантов также распространяется на добровольцев, максимальное наказание за ней – до 15 лет колонии, передает 24 Канал.
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Также российский диктатор подписал закон, согласно которому украинское гражданство желающих получить российское будет считаться прекращенным со дня представления в МВД России заявления о выходе из него.
За весь 2022 год генпрокуратура России зарегистрировала 187 "преступлений" по статье о распространении "фейков". До конца прошлого года, по подсчетам различных СМИ, в российские суды поступило более 5,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях по "дискредитации". Осенью 2022 года, по данным МВД, было возбуждено более 100 уголовных дел по "дискредитации" российской армии.
Есть сведения о 148 фигурантах уголовных дел о распространении "фейков" и 60 фигурантах уголовных дел о "дискредитации".
Ордер на арест Путина: главное
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина из-за ситуации в Украине. Также выдали ордер на арест уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
- Суд принял решение из-за вероятной ответственности за военное преступление, а именно – незаконную депортацию детей.
- То есть теперь российского диктатора имеют право арестовать на территории 122 стран мира, ратифицировавшие Римский устав. Речь идет фактически о всех странах Европы, Канаде, Японии и некоторых африканских государствах.
- Представитель Международного уголовного суда Фади Эль-Абдалла рассказывал, что их решение предоставляет больше прав Украине. В частности, Киев может потребовать от государств, признающих МКС, немедленного ареста Владимира Путина и Львово-Беловой.
- Представитель МИД России Мария Захарова заявила, мол, решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения. Ведь Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.
- Вице-премьер-министр, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон будет способствовать Международному уголовному суду в его расследованиях для привлечения к виновным в военных преступлениях в Украине.