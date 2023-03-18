Об этом сообщают РосСМИ. Также теперь статья о "фейках" в отношении оккупантов также распространяется на добровольцев, максимальное наказание за ней – до 15 лет колонии, передает 24 Канал.

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Также российский диктатор подписал закон, согласно которому украинское гражданство желающих получить российское будет считаться прекращенным со дня представления в МВД России заявления о выходе из него.

За весь 2022 год генпрокуратура России зарегистрировала 187 "преступлений" по статье о распространении "фейков". До конца прошлого года, по подсчетам различных СМИ, в российские суды поступило более 5,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях по "дискредитации". Осенью 2022 года, по данным МВД, было возбуждено более 100 уголовных дел по "дискредитации" российской армии.

Есть сведения о 148 фигурантах уголовных дел о распространении "фейков" и 60 фигурантах уголовных дел о "дискредитации".

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