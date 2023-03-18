Про це повідомляють росЗМІ. Також тепер стаття про "фейки" щодо окупантів також поширюється на добровольців, максимальне покарання за нею – до 15 років колонії, передає 24 Канал.
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Також російський диктатор підписав закон, згідно з яким українське громадянство тих, хто бажає отримати російське, вважатиметься припиненим з дня подання до МВС Росії заяви про вихід з нього.
За весь 2022 рік генпрокуратура Росії зареєструвала 187 "злочинів" за статтею про розповсюдження "фейків". До кінця минулого року, за підрахунками різних ЗМІ, до російських судів надійшло понад 5,5 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення щодо "дискредитації". Восени 2022 року, за даними МВС, було порушено понад 100 кримінальних справ щодо "дискредитації" російської армії.
Є відомості про 148 фігурантів кримінальних справ про поширення "фейків" та 60 фігурантів кримінальних справ про "дискредитацію".
Ордер на арешт Путіна: головне
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна через ситуацію в Україні. Також видали ордер на арешт уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
- Суд ухвалив рішення через ймовірну відповідальність за воєнний злочин, а саме – незаконну депортацію дітей.
- Тобто тепер російського диктатора мають право заарештувати на території 122 країн світу, які ратифікували Римський статут. Мовиться про фактично всі країни Європи, Канаду, Японію та деякі африканські держави.
- Речник Міжнародного кримінального суду Фаді Ель-Абдалла розповідав, що їхнє рішення надає більше прав Україні. Зокрема, Київ може вимагати від держав, які визнають МКС, негайного арешту Владіміра Путіна та Львової-Бєлової.
- Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, мовляв, рішення Міжнародного кримінального суду для Росії не мають жодного значення. Адже Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе.
- Віцепрем'єр-міністр, міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб заявив, що Лондон сприятиме Міжнародному кримінальному суду в його розслідуваннях для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.