Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон. Варто зазначити, що в її заяві не міститься прямої підтримки притягнення до відповідальності саме Путіна – речниця уникнула назвати його прізвище.

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У США прокоментували рішення МКС щодо Путіна

Вотсон зауважила, що немає жодних сумнівів щодо того, що Росія вчиняє воєнні злочини та звірства в Україні.

Ми чітко заявили, що винні мають бути притягнуті до відповідальності. Прокурор МКС є незалежним суб'єктом і приймає власні прокурорські рішення на основі наявних у нього доказів. Ми підтримуємо притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів,

– заявила речниця Ради національної безпеки США.

МКС видав ордери на арешт як Путіна, так і уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Причиною є примусова депортація тисяч українських дітей на територію країни-агресорки.

Ще в березні минулого року уряд США визнав, що члени російських збройних сил скоїли воєнні злочини в Україні. Своєю чергою, цьогоріч у лютому віцепрезидентка США Камала Гарріс також заявила про те, що уряд Сполучених Штатів визначив, що Росія скоїла злочини проти людяності під час свого повномасштабного вторгнення в Україну.

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Британія сприятиме розслідуванню

За інформацією "Європейської правди", віцепрем'єр-міністр, міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб заявив, що його країна сприятиме Міжнародному кримінальному суду в його розслідуваннях для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.

На його думку, це розслідування буде тривалим. Те ж говорили й про Югославію та Руанду, проте тоді "багато з відповідальних опинились на лаві підсудних".

Гадаю, в короткостроковій перспективі Путіну буде дуже важко подорожувати світом, бо багато країн є членами МКС і мають зобов'язання арештувати його,

– підкреслив британський міністр.

Він підсумував, що для Міжнародного кримінального суду наразі важлива підтримка роботи з боку держав-членів. Насамперед мовиться про судово-медичну, розслідувальну й технічну підтримку. Саме це, за словами Рааба, зараз проводять "в Лондоні з колегами й партнерами".

Цікаво! Хоча учасниками договору про створення МКС є 123 країни, серед них немає ні США, ні Росії.