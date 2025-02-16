Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського лідера для NBC News.

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Як прокоментував їхні контакти Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що він обговорював з американським лідером його розмову з Путіним. Український президент висловив сподівання у тому, що Дональду Трампу важливіша Україна, хоча б через стратегічне партнерство.

Ми не такі великі, як Росія, але я думаю, що стратегічно Україна важливіша для Сполучених Штатів, тому що ми дійсно партнери, союзники, і ми поділяємо спільні цінності,

– розповів він у розмові з журналісткою.

Президент сказав, що набагато краще, коли президент США спершу говорить з українським лідером, а потім з російською стороною. Водночас він зазначив, що не має "питань" до цього рішення, оскільки потім Зеленський та Трамп також мали розмову.

Також глава держави наголосив, що зустрічі набагато важливіші, ніж дзвінки. Він додав, що спершу хоче зустрітися з Дональдом Трампом, і лише після цього можна буде розглядати потенційні зустрічі з російською стороною.

До слова у цьому ж інтерв'ю він наголосив, що жоден лідер у світі не може вирішити долю України без її участі. Україна обов'язково повинна мати місце за столом переговорів, інші варіанти є неприйнятними.