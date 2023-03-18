Что упустили эксперты

Более важно то, что прогнозирование-стратегирование имеет смысл только в условиях понимания реалистичных временных границ. То есть – "когда"? Когда кончится война? Спустя сколько лет Россия не сможет финансировать войну?

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Сейчас мы можем сказать только следующее.

1. В своих прогнозах в первые месяцы войны, после марта – апреля 2022 года, самые авторитетные эксперты и в Украине, и на Западе недопустимо ошиблись. Они преувеличили быстрое негативное влияние санкций, в том числе энергетических на российскую экономику. Ну а политики вообще кое-где стали наивными мечтателями.

2. Непонимание криминально-тоталитарной природы современного российского режима привело к тому, что была очень недооценена прочность экономики России и способность российского бизнеса и госсектора выкручиваться, быстро приспосабливаться, находить лазейки в санкционных сетях. Это у них есть благодаря привычке к криминальным схемам, которая заложена еще во времена "дикого капитализма" 1990-х.

3. Почему-то никто, даже звезды экономической науки, не предполагали, что кратный рост в России гособоронзаказов на войну и соответственно военного производства оказывает существенное влияние на всю социально-экономическую сферу. Это компенсировало "мирные" отрасли, которые просели в результате санкционных ограничений, ухода инвесторов и т.п.

4. Было недооценено желание азиатских стран воспользоваться ситуацией и заработать в новой мировой ситуации. Это в частности о более чем 7000 километрах границы России с Китаем и Монголией.

Требуются реалистичные аргументы

Это большой разговор. Сейчас самый оптимистичный сценарий кажется таким:

освобождение всех оккупированных территорий, то есть границы 1991 года;

война еще несколько лет (главная неопределенность – сколько) продолжается по всей линии фронта. Речь идет о ракетно-артиллерийской и авиационной войне, войне постоянных выходов диверсионных групп и локальных наступлений;

нормальная, то есть "мирная", экономическая и инвестиционная деятельность (ну и политическая тоже) на примерно половине территории Украины, скажем мягко – существенно усложнена.

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Итак, мечтать – это хорошо и полезно. Но главная сверхзадача экспертов – предоставить украинским и западным политикам и дипломатам реалистичные и аргументированные оценки времени (длительности войны). Вот здесь ошибаться можно только в направлении завышения этих терминов.

Слишком многое от этих оценок зависит – и в украинской, и в мировой жизни.