Между союзниками должна быть откровенность

На завершающем этапе в них участвовали первые лица – генерал Марк Мили и Валерий Залужный. Кстати, Залужный на прошлой неделе снова посетил любимый город Достоевского и Тургенева, уточняя какие-то вопросы с американскими и британскими коллегами.

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Как нам сообщила The New Yourk Times, "игра" была совместной разработкой союзниками плана весеннего наступления ВСУ, который должен был сломать оборону противника в первую очередь на юге, и заставить его к выполнению "плана Зеленского", поддержанного двумя заявлениями G7 от 12 октября и 12 декабря.

Главное требование Украины и G7 – полный вывод российских войск из оккупированных ими территорий Украины.

Параллельно с совместным планированием союзников весеннего наступления их политическая солидарность была подчеркнута на состоявшихся одна за другой встречах (Мюнхенская конференция, саммит ЕС, визиты президента США в Киев и Варшаву). Ряд game-changing прорывов в снабжении оружия (бронетехника, удвоение радиуса огневого воздействия HIMARS) были реализованы в рамках формата "Рамштайн".

Однако трудно избавиться от ощущения определенной недосказанности и двусмысленности в отношениях между союзниками. С таким настроением недопустимо идти на решающую битву, которая определит, без преувеличения, судьбу мира в XXI веке. Союзники должны быть предельно откровенными друг с другом, даже если для этого придется говорить какие-нибудь неприятные друг другу вещи.

Как Украине завязывают руки

Начнем со стандартного застрявшего в зубах мема. Каждое, даже самое решительное и бескомпромиссное, заявление западного политика в поддержку Украины непременно сопровождается следующей оговоркой: "В то же время нельзя допустить эскалации конфликта. Поэтому абсолютно недопустимо прямое военное столкновение НАТО и России".

На кого направлен этот постоянный призыв Западу "не допустить эскалации конфликта"? Путин массированным ракетным обстрелом украинских городов уже поднялся до самой высокой степени своей эскалации – геноцид украинского народа. Мероприятие совершенно справедливо создает специальный суд для рассмотрения систематических преступлений против человечности Путина и его сообщников. И Запад вместе с тем связывает руки жертве этих преступлений, не позволяя Украине эффективно защитить от уничтожения своих мирных граждан.

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Дальнобойные ракеты и самолеты либо не передают Украине, либо передают с условием – не наносить западным оружием удары по территории России. Как же не наносить их по аэродромам, с которых поднимают самолеты с уничтожающими украинские города ракетами?

Чего же опасается Запад? Ядерной эскалации со стороны Путина?

Действительно, в течение 15 лет ядерный шантаж являлся элементом внешней политики Путина. Но именно в ходе этой войны США наконец-то поняли, что невозможно бесконечно отступать перед уступающим им во всем блефом авантюриста. Они очень убедительно объяснили ему, что с ним лично произойдет в случае попытки использования тактического ядерного оружия.

Сразу выяснилось, что Путин никакой не Шахид, мечтающий о встрече в раю с 72 девицами. Он прекрасно чувствует себя с одной Кабаевой, сидящей на золотом унитазе в их роскошном безвкусном дворце, и очень ценит этот свой земной образ жизни.

Неприемлемая цена для Запада

Почему же Запад так опасается возможного военного столкновения НАТО и России?

Ну, допустим, тяжело травмированный поставкой Украине истребителей F-16 Путин нанесет в отчаянии удар (конвенционный) по румынскому или польскому аэропорту. Ну, так здорово! НАТО, наконец, получит возможность реализовать свое тысячу раз заявленное миру предупреждение: "Мы будем непоколебимо защищать каждый дюйм священной территории, на которую распространяются гарантии 5-й статьи нашего Устава." Война с "второй армией мира" закончится в этом случае максимум через несколько дней.

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Будут спасены жизни десятков тысяч украинцев, которым суждено было погибнуть на этой проклятой войне. Однако за эти несколько дней войны погибнут, по-видимому, и сотни военнослужащих НАТО, а может быть, и мирных европейских жителей. А вот это уже неприемлемый ущерб для Запада.

Запад отлично понимает, что делает и что сделала Украина для всего свободного мира ценой своих огромных жертв. Недаром генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал: "Да, мы платим деньгами, но украинцы платят кровью. И если они не устоят, и Путин добьется успеха, мы будем платить ту же цену".

Запад определился. Он твердо выступает за победу Украины и полное восстановление ее территориальной целостности. Однако без пролития западной крови. Украина не до конца понимает, но принимает эту позицию.

Операция, разработанная в Висбадене, состоится в установленные сроки. Однако Украина должна предоставить необходимые для успеха этой операции ракеты ATACMS, покрывающие всю территорию Крыма, и фронтовую авиацию. Украина готова принять условие не использовать эти средства для нанесения ударов по территории России. В понимании всех этих вопросов между союзниками должна быть достигнута полная ясность.