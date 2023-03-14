Что придает большое значение разговору Путина и Си

Москву Си Цзиньпин собирается посетить уже на следующей неделе. Ранее говорили, что китайский президент может посетить Россию в апреле. Для подготовки этого визита в Москву приезжал главный партийный дипломат Китая Ван И.

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Однако становится очевидно, что визит Си Цзиньпина в Москву состоится раньше. Он станет значимой демонстрацией нового сотрудничества между Россией и Китаем на фоне войны в Украине. До этого Путин и его китайский коллега встречались лишь один раз во время великой войны в Украине. Это было на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Эта встреча была для Путина не слишком приятной, ведь центральной фигурой был не он, а Си Цзиньпин.

Тогда говорили, что Си требовал от Путина как можно быстрее закончить войну. Однако официальные подтверждения такого заявления не последовали. Многие наблюдатели считали, что Путин расценил этот призыв, как предложение как можно быстрее победить Украину, а вовсе не как предложение начать переговоры, которые должны положить конец войне.

Теперь встреча президентов состоится вскоре после того, как Китай обнародовал свой так называемый "мирный план", который считают определенным компромиссом в сторону России. Сам разговор Путина и Си не имел бы действительно большого значения, если бы не считалось, что после него Си будет говорить с Зеленским.

Президент Украины неоднократно говорил, что хотел бы поговорить с китайским лидером. Однако за год великой войны такого контакта не произошло. Были контакты на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. Китай в публичной плоскости продолжал повторять, наряду с призывами к миру, все эти внешнеполитические заявления России, ставшие для Москвы поводом к вторжению в Украину. Вот теперь такая виртуальная встреча, потому что Си не приедет в Киев, все же состоится.

В какую игру играет Си Цзиньпин

Однако возникает вопрос о том, каковы будут содержание и последствия этой встречи. Си очень важно продемонстрировать, что он является глобальным игроком, причем гораздо более авторитетным, чем президент США Джо Байден.

Это стало ясно, когда представители Саудовской Аравии и Ирана подписали в Пекине декларацию о восстановлении дипломатических отношений. Оказалось, что, несмотря на то, что Саудовская Аравия – стратегический союзник США, когда говорится о возможности примирения с Ираном, посредником может быть Китай, ведь он имеет хорошие отношения с обеими странами, в отличие от США.

Си может играть сейчас ту же игру. Он может разговаривать с президентами России и Украины в то время, когда у Вашингтона нет реальных контактов с Путиным. Но о чем они будут говорить?

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Китайский мирный план говорит о компромиссах не с российской, а с украинской стороны. До сих пор неясно, что имели в виду китайцы, когда говорили о территориальной целостности всех государств. Какую конституционную территорию они признают цельностью? Каким годом они руководствуются в своих предложениях?

Очевидно, что Си будет придерживаться простой китайской идеологемы – нельзя, чтобы Россия потерпела поражение, а тем более поражение на западных условиях. Вот такие условия он и будет предлагать Зеленскому.

Вопрос не в том, согласится ли президент Украины на эти условия. Вопрос в том, что сам разговор с Си о перспективах окончания войны без западных союзников может в какой-то мере бросить тень на отношения между Украиной и США.

Путин и Си могут играть вместе. Мол: "Ты предложи ему встретиться. Не важно, какие компромиссы предложишь, главное, что создашь новые проблемы для его отношений с американцами, а там мы дождемся 2024 года – победы Дональда Трампа на выборах – и получим все, чего хотели". Так тоже может быть.

Конечно, было бы странно, если бы Зеленский отказался от встречи с Си, когда он на ней целый год настаивал.

Почему разговор Зеленского и Си – сверхважный

Есть еще один опасный момент. Если Си согласует с Путиным определенные контуры окончания войны, но они будут неприемлемы для Украины, то у Китая будут развязаны руки. Мол, Путин тяготеет к миру, а Зеленский – нет. Тогда Китай может помочь "миролюбивой" России экономически.

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То есть вариантов много. Большинство из них могут быть опасны для будущего Украины.

Надеюсь, что в Киеве будут сто тысяч раз думать о содержании разговора Си и Зеленского, если, конечно, этот разговор состоится. Нужно быть очень осторожными во время этого разговора. Не забывайте, что у Китая есть свои интересы в отношениях с США, Россией и ЕС. Пекин готов использовать войну в Украине для того, чтобы защищать эти интересы.