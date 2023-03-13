Где место Украины в противостоянии миров

Сначала, в прошлую пятницу, 10 марта, Саудовская Аравия и Иран заявили о возобновлении дипломатических отношений. Обратите внимание, где это произошло – в Пекине.

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Арабы и персы никогда не были фанатами друг друга, а с момента Исламской революции в Иране почти враждовали. Теперь Китай показал, что может "примирить" недемократические, авторитарные страны. Стабильность в Арабском/Персидском заливе – именно так по-разному ее называют в Саудовской Аравии и Иране – для Китая важна, ведь это о нефти, но также и о новой роли Китая в мире.

Почти одновременно сегодня, 13 марта, в Сан-Диего президент США Джо Байден встречается с премьерами Великобритании и Австралии – и это о сдерживании Китая. Пекин считает, что против него создают "новое НАТО".

Эта картина все больше напоминает противостояние демократического и недемократического миров и одновременно – США и Китая. Место Украины в этой системе очевидно: мы окончательно стали частью западного демократического мира и будем вместе с ним. Демократический мир будет с нами.

Что нужно Западу для победы

Авторитарный мир тоже будет помогать России. Однако не потому, что питает к ней симпатию, а потому что это логика глобальных альянсов. Пока мы видим прямую помощь Ирану, Беларуси и Северной Корее, но к ним могут присоединиться другие.

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Мы должны каждый день доказывать демократическому миру, что это его война. Для тех, кто этого не до конца понял, и таких еще много. Запад сильнее Востока. Однако он должен хотеть победить и иметь стратегию победы, а не стратегию компромисса. Эта задача почти так же важна, как победа на фронтах.