Инвесторская сказка завершилась

Итак, что произошло? Есть у США такой Silicon Valley Bank – красивое название намекает, что он работает со стартапами. Деньги у него хранят многие стартапы из Кремниевой долины.

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Годами стартапы жили от одного финансового раунда до следующего. Отрасль заваливали деньгами, чтобы рано или поздно точно найти очередной будущий Facebook или Google. На полученные на депозитах деньги SVB покупали разные ценные бумаги. К концу прошлого года банк имел на своем балансе 209 миллиардов активов и 175 миллиардов банковских депозитов. Но это на бумаге.

Федеральная резервная система (FED) вот уже какой квартал подряд повышает на каждом заседании ключевую процентную ставку (сейчас 4,75% и будет больше), и пока неясно, когда это завершится. Растут ставки по (практически безрисковым) государственным облигациям, поэтому часть инвесторов начинает инвестировать в них. Еще часть инвесторов не очень понимает, куда дальше пойдет рынок, потому пытается пересидеть в кэше. Часть инвесторов стали инвесторами только во время пандемии, когда народ на халяву получал деньги. Сейчас пришло "время расплаты", поэтому эти деньги тратят на подорожавшие продукты. Инвесторская сказка завершилась.

Часть крупных инвесторов лучше переждет кризис или уложится в менее рискованные активы, соответственно более рискованная стартап-отрасль начинает испытывать проблемы с финансированием. Им приходится тратить ранее полученные деньги. А эти деньги лежат в, например, Silicon Valley Bank.

"Стартаперский народ" постепенно начинает забирать деньги из банка, а SVB начинает постепенно получать проблему с ликвидностью. Начинает продавать свои активы... Но есть одно но – когда ставки были маленькие, банк обильно уложился в долгосрочные облигации, ставка по которым теперь ниже текущей ставки. То есть их цена начинает падать.

SVB не один такой

В общем, можно было бы спокойно переждать кризис, дождаться выплаты купона по облигации и вернуть деньги инвесторам, но деньги нужно здесь и сейчас, поэтому такие ценные бумаги приходится продавать с дисконтом. Пока ты их не начинаешь продавать – у тебя убытки только на бумаге. Если продавать сейчас, то убытки реализуются в реальные потери. И это проблема.

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В этом плане SVB не один такой. На балансе американских банков накопилось примерно 620 миллиардов таких нереализованных убытков. Просто SVB одним из первых пришлось продавать их.

Итак, на неделе они продали ценные бумаги на 21 миллиард долларов, зафиксировав убыток в 1,8 миллиарда. В общем, не критично, но каждый вкладчик банка подумал, что это могут быть как раз его деньги, поэтому лучше заранее забрать свой депозит из банка.

Есть еще одна проблема. Акции банка торгуются на бирже, поэтому за этим следят еще и инвесторы банка, которые начинают быстро продавать акции банка. Соответственно, стремительно начинает падать курс. Во время пандемии акция торговалась на уровне 650 долларов, год начинала на уровне 200 долларов, а на этой неделе упала до уровня 35 долларов. За день теряли по 60 – 80%, в конце концов, акцию сняли с торгов.

Выплаты временно остановлены. С понедельника за банк берется местный фонд гарантирования вкладов. Все вклады до 250 тысяч долларов могут компенсировать из этого фонда, по другим вкладам – вопрос открытый.

Возможная турбулентность

Возникает маленькая паника на всем банковском секторе, особенно в США, потому вопрос только в том, кто может быть следующим. Побочные убытки крупных игроков рынка – по 8 – 10% акций этого банка принадлежат BlackRock и Vanguard. Так или иначе, но падают все акции, а FED планирует и дальше увеличивать ставку. То есть, никто не понимает, когда ситуация стабилизируется. Конечно, в такой ситуации часть народа захочет снять часть своего депозита, чтобы чего не произошло. Так по кругу.

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Сегодня состоится отдельное заседание FED по этой теме. Уже есть слухи, что банк выкупит один из крупных игроков. Но не совсем понятно, как отреагирует рынок.

Надеюсь, что мы сдуру не попадем в большой банковский кризис, потому что тогда американцам будет не до нас. Однако пару дней точно будет турбулентность.