С россиянами делают то же, что с "дедами"

Есть обращения мобилизованных из Калининградской, Мурманской, Архангельской и других областей. Российские солдаты жалуются, что их бросают в бессмысленные атаки без оружия и подготовки. Мол, оружие с 1941 года, а все пушки – древние. Признаются, что им угрожают подвалами и пытками за такие обращения.

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Фактически мы видим, что деморализация вражеской армии продолжается и начинает угрожать российскому вторжению. Сейчас эти русские солдаты просто платят за то, что не знали истории.

Они хотели "повторить", хотели, как деды, так теперь и повторяют как деды. Если бы они знали историю России, или спросили своих дедов, что на самом деле происходило на войне, то сейчас совсем бы не удивлялись тому, что с ними делают. Ведь с ними делают то же, что и с советскими военными.

Чтобы не быть многословным, расскажу воспоминания украинского писателя-фронтовика Анатолия Димарова, испытавшего все тяготы, выпавшие на долю советского солдата. Он писал о том, как заградительные отряды гнали бойцов в атаку на гранатометы. При этом солдатам давали не то что старое оружие – а половину кирпича.

Украинский военный Петр Волощенко с позывным "Стоун" в интервью рассказал, что сейчас россияне идут в наступление по смешавшимся с землей трупам собственных солдат. Своих убитых могут забрать только вагнеровцы, все остальные так и остаются гнить. Пули вырывают россиянам руки, ноги и головы, а они даже не пригибаются, потому что находятся под наркотиками.

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Оккупанты неправильно используют автоматы

Если бы русские хотя бы читали своих писателей, то давно бы уже все поняли и никогда не начали этой войны. Но у россиян есть одно свойство, которое им очень вредит – оно называется злорадством к соседу. Когда одного мобилизуют, другой радуется, что ближнему плохо.

Когда сейчас российские военные имеют автомат и просят защиты у женщин в России, то возникает вопрос – почему вы не развернете оружие против своего подавляющего вас командования?

Поэтому нужно понять: тот, кто не знает свою историю, обречен ее повторять.