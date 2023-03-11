В первые недели войны "Твоя опора" начала новый благотворительный проект для помощи пострадавшим от войны – "Help Ukraine! Stop war!", а также вместе с партнерами открыла во Львове наибольшее официальное убежище для временных переселенцев. Начав работать в новых условиях, мы поняли, как весь сектор начал меняться во время войны.

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Донатить стало трендом

Война ускорила процессы, которые и так происходили в Украине, но очень медленно. У нас и раньше сфера благотворительности росла, развивалась, приобщение к благотворительным проектам с каждым годом все больше входило в тренд. Благотворительные и общественные организации в Украине активно работали над этим, ведь мы идем к европейским ценностям, а там благотворительность – это норма.

Каждый кризис усиливает и ускоряет тренды. А война – это глобальный кризис, который повлиял и на сектор благотворительности. Сейчас вовлеченность в эту сферу стала супер популярной. Поэтому мы и видим, что, вероятно, в Украине уже не осталось человека, который за это время ни разу не задонатил. Считаю такие изменения очень хорошим показателем.

Жаль, что это происходит в таких условиях, но благотворительные взносы становятся ежедневной привычкой украинцев. Мы привыкаем к тому, что это норма. Помогаем друг другу, поддерживаем и словом, и делом, и кто может делать это финансово. Как бы это ни звучало, но война дала положительный толчок для развития благотворительности в Украине.

Дети также стали гораздо активнее приобщаться к благотворительности. Например, в США с юных лет приучают к волонтерству, а у нас недавно такого не было. Сейчас украинские дети организуют благотворительные ярмарки, плетут браслеты, пекут кексы и вообще придумывают разные инициативы, чтобы поддержать армию. Это невероятная тенденция, по-моему! Никогда не прохожу мимо, всегда покупаю у таких детей, чтобы еще больше привлечь их к благотворительности.

Каждый из нас мечтает о скорейшей победе. Однако следует понимать, что после этого будет долгий период восстановления. И именно поэтому нам следует работать над тем, чтобы этот тренд на благотворительность не утих, а нормы благотворительности только закрепились в обществе. Это поможет нам быстрее восстанавливать страну после победы.

Риски в сфере благотворительности во время войны

Кроме положительных моментов, появилось и множество рисков. Во-первых, возникло большое количество новых общественных и благотворительных организаций. К примеру, только за апрель их было зарегистрировано 1200 – это как за весь 2021 год!

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В общем, это хорошая тенденция, ведь хаотические волонтерские движения так становятся официальными и начинают работать системно. Это очень радует, ведь в нашем секторе не хватает действенных организаций, работающих не словом, а делом.

Но вижу в этом и сложности. Ведь всем новым организациям не у кого учиться и перенимать опыт. Сейчас все специалисты сектора очень заняты работой. Они практики, поэтому сейчас направляют все свои усилия на нашу победу. Молодым организациям действительно не у кого попросить помощи и профессиональной поддержки. Понимаю, что они работают наощупь – так, как это делал наш фонд в начале 2014 года. Мы также были волонтерским движением, которое зарегистрировалось как фонд и начало работать.

Именно поэтому мы активно создаем курсы и тренинги, чтобы усиливать и помогать молодым организациям становиться профессиональными. Потому что работа в благотворительном секторе требует мощной экспертизы, профессионалов. Не стоит относиться к этому пренебрежительно или думать, что все здесь очень легко и просто делается.

Я очень уважаю и всегда поддерживаю людей, которые создают благотворительные, общественные организации или волонтерские движения. Ведь знаю, какого тяжелого и неутомимого труда это стоит. Поэтому мне важно их усиливать.

Как не пожертвовать деньги мошенникам

Вторым риском в сфере благотворительности во время войны является высокое количество мошенничества. К сожалению, даже в трудные времена есть те, которые готовы думать только о собственной выгоде. Людям нужно быть очень осмотрительными и осторожными, чтобы не поддаться обману и не отдать деньги бесполезно.

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Сейчас очень много волонтеров собирают деньги на карту. Обязательно проверяйте людей и организации, которіе ведут сбор. Вы должны понимать, что получите отчет, чтобы без страха отдать свои средства и быть уверенным, что они действительно пойдут на доброе дело, а не кому-то в карман.

Я всегда советую жертвовать деньги в проверенные организации. Но во время войны часто приходится одобрять быстрые решения и действительно открывать собрание для помощи родным, друзьям или знакомым. Поэтому человек, желающий задонатить, должен точно понимать, что его деньги не пойдут мошенникам.

Не стоит думать: "Я отдаю небольшие средства, так что если их украдут, пусть это будет на их совести". Ведь, возможно, именно этих 5 – 10 гривен не хватает кому-то, чтобы получить помощь. Поэтому вы не просто отдаете средства мошенникам, а забираете их у тех, кому они действительно очень нужны, ведь маленькая сумма может закрыть большой сбор. Призываю вас ответственно относиться к пожертвованиям и тщательно проверять тех, кому донатите деньги. Независимо от этого, это благотворительный фонд, общественная организация или волонтер.

Развитие партнерства во время войны

После начала полномасштабных боевых действий стало намного легче находить партнеров для благотворительных проектов. Сейчас очень активизировался бизнес, за что я им благодарна. Также международное сообщество оказывает очень мощную поддержку для украинцев.

По опыту работы, с украинскими компаниями сотрудничать сейчас гораздо проще. Потому что они живут в том же контексте, переживают эту войну вместе с нами каждый день. Они, как никто, понимают, сколь важно быстро принимать решения и действовать.

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Украинский бизнес, как и все мы, сейчас терпит большие убытки, но даже несмотря на это продолжает помогать, к тому же очень мощно. Мы это очень ценим. Ведь благодаря этому мы реализовали очень много проектов и десятки тысяч людей сегодня получают помощь: люди, медицинские учреждения, детские дома.

Если говорить о сотрудничестве с международными организациями, то это очень мощная поддержка, однако есть свои трудности. Они, к сожалению, не могут быстро адаптироваться к нашим потребностям, к той реактивной скорости, в которой мы сейчас работаем. Иногда очень долго принимаются решения, месяцами выделяются денежные средства. В то же время украинцы ежеминутно нуждаются в защите и помощи. Дети в нашем приюте каждый день хотят есть, малышам в детдомах постоянно необходимы вещи первой необходимости, а для раненых в больницах важна каждая секунда. У нас, как у локальных организаций, нет возможности просто ждать.

Поэтому мы заручаемся поддержкой украинцев, потому что наши граждане прекрасно умеют объединяться и помогать друг другу. Но нам бы очень хотелось, чтобы международные организации смогли пересмотреть свою политику быстрее реагировать на потребности украинцев, как того требуют обстоятельства и война.

Однако это все отлично работает в комплексе. Благодаря поддержке украинских и мировых доноров и каждому донату от неравнодушного человека мы и можем оказывать критически важную помощь тем, кто в этом нуждается.