Военные преступления россиян убивают изнутри

У меня все завертелось с Майдана. После окончания этих событий пришлось оставить гражданскую работу. Я пошел в батальон "Золотые ворота".

Важно Почему Украина и наши воины не могут мстить врагу убийствами пленных

В 2014 году уехали под Луганский аэропорт. Затем были Счастье, Сабовка, Родаково, Ленино. В 2015 году – Пески. Далее Опытное, Донецкий аэропорт. Так оно меня и затянуло. Как только Россия начала заходить в Украину со своими, как они говорят, "спасательными" действиями, я включился. Просто не смог сидеть дома сложа руки.

Сейчас я преподаю боевую работу с пулеметами, тактику.

Едва ли не самые тяжелые бои для нашего подразделения произошли в конце прошлого – начале этого года в Новогригоровке и Бахмуте. Мы столкнулись с беспрецедентной артиллерийской активностью русских войск, но продемонстрировали устойчивость, инициативность и изобретательность.

Это, как всегда, всюду на фронте. Все очень тяжело. На войне ничего не бывает просто. Россияне применяют очень много тех вещей, которые нельзя применять вообще согласно международным конвенциям. Например, фосфорные бомбы, те же кассетные мины. Причем применяют максимально против гражданских.

Военные преступления россиян против гражданского населения уничтожают меня изнутри. Я общался с людьми на Черниговщине, Харьковщине, в Счастье и других местах, где успели "отличиться" россияне. Я уже молчу о мародерстве. Мародерство – это минимум, что они натворили. Гораздо страшнее, что россияне просто молча убивали гражданских. Дети, женщины. Изнасилование детей вообще ни в какие рамки не влезает.



Война "затянула" воина после Майдана / Фото Владимира Патолы

Среди россиян мотивацию имеют только вагнеровцы

Кратчайшее расстояние до врага у меня было около полуметра – метр. Я хотел сделать по-нормальному, чтобы он сдался, однако оккупант начал направлять в мою сторону оружие. Поэтому мне пришлось принимать решения, отреагировать немного раньше. Я стараюсь не запоминать такие вещи и особо не разглашать…

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У россиян нет должной мотивации, ведь они пришли на чужую землю. Кадыровцы – это вообще смешная ситуация, "тикток-войска". Их очень много пиарят, но толку из них мало. Есть определенные группы, которые могут работать, но в основном это распиаренные актеры, которые немного стоят на поле боя. Обычная пехота у россиян недостаточно обучена, то есть толком они не работают.

Однако недооценивать врага тоже не стоит. В 2015 году мне приходилось встречаться с некоторыми группами русских спецназовцев. Они приезжали с винтовками "Выхлоп", "Винторез", крупнокалиберными пулеметами "Корд". Эти работали хорошо.

Нельзя сказать, что все подразделения врага слабы. В основном так, им нечем нас удивить. Однако никогда нельзя списывать со счетов тот факт, что за спинами представителей низкоквалифицированных массовых подразделений могут работать достаточно профессиональные и опасные отдельные группы. Кроме того, остерегаться нужно подлости врага. Россияне могут миновать раненых, мертвых, миновать абсолютно все.

Россияне не знают, за что они воюют. Мотивация есть только в вагнеровцев – получить освобождение от отбывания наказания за преступления. Им говорят идти вперед – они идут вперед. Что о них могу сказать – это "мясо", которое бросают на передовую.

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За что иностранцы воюют в Украине

Часто спрашивают, что мотивирует иностранцев воевать в Украине против России. Если говорить о белорусах и грузинах, то они считают, что когда победят вместе с нами, то победят и у себя дома, одержат победу и для своих народов. Поэтому они мотивированы, и на самом деле с ними очень легко работать.

У представителей других стран мотивация может отличаться, но мы всегда находим общий язык. Главное, что все наши собратья прекрасно понимают: если здесь и сейчас не остановить врага, он пойдет дальше. Это будет гораздо опаснее для мира, чем в свое время Третий рейх. Мы вместе стараемся держать врага на этом рубеже, а наши собратья, прибывшие из разных стран, помогают всеми возможными средствами, рискуют жизнью бок о бок с нами.

С воином говорил: Владимир Патола.