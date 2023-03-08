Китай почувствовал важный момент

Министр иностранных дел Цинь Ган прямо провел параллель между военной помощью нам и поддержкой США Тайваня. Это и так было понятно, но раньше прямым текстом китайцы это не говорили.

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Более того, китайский лидер теперь говорит о желании Запада во главе с США сдерживать Китай, а Цинь Ган обвиняет американцев в желании создать еще одно "НАТО" в Азии.

Вывод очевиден – Китай почувствовал момент, когда соперничество с США уже не просто не может быть скрытым – оно становится отличительной чертой мира. Все, что будет происходить, или не будет происходить в мире будут рассматриваться через призму этого соперничества. В том числе и нашу войну с Россией. Причем связывание Китаем военной помощи нам и Тайваню – это только верхушка айсберга.

На наших глазах и довольно скоро будет происходить разграничение Запада и Востока, а Евразии – на Европу и Азию. Россия может быстро двигаться в китайскую сферу влияния: там все больше китайских машин, идет "юанизация" экономики и даже депозиты уже в юанях предлагают.

Китай попытается "застолбить" за собой Россию и Казахстан как ресурсную базу во всех смыслах, а Беларусь – как площадку влияния, этакий кусочек Азии в Европе.

Какая Россия нужна Китаю

О последствиях можно говорить долго, но для нас это создает немало вызовов и рисков.

Во-первых, Китаю нужна слабая Россия, но "сдать" ее отнюдь не выгодно. Многие европейские страны очень зависят от экспорта в Китай, и поднятие им ставок может создать вызов для солидарности Запада. Особенно на фоне президентской кампании в США, где тема Китая станет одной из основных.

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Владимир Путин это, кстати, тоже хорошо понимает. Для него президент типа Дональда Трампа – единственное спасение от китайской кабалы, хотя это может быть слишком поздно и Китай съест его "живьем". Это, конечно, не создаст пространство к востоку от нас более дружественным. Россия превращается из игрока в того, кем играют, а мы будем частью этой игры, главное, чтобы это была наша игра.