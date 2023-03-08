Китай відчув важливий момент

Міністр закордонних справ Цінь Ган прямо провів паралель між військовою допомогою нам і підтримкою США Тайваню. Це і так було зрозуміло, але раніше прямим текстом китайці це не казали.

Цікаво 3 головних аргументи проти вихідного 8 березня

Ба більше, китайський лідер тепер говорить про бажання Заходу на чолі зі США стримувати Китай, а Цінь Ган звинувачує американців в бажанні створити ще одне "НАТО" в Азії.

Висновок очевидний – Китай відчув момент, коли суперництво зі США вже не просто не може бути прихованим – воно стає визначальною рисою світу. Все, що буде відбуватися або не буде відбуватися, у світі розглядатимуть через призму цього суперництва. Зокрема і нашу війну з Росією. Причому пов'язування Китаєм військової допомоги нам і Тайваню – це тільки верхівка айсберга.

На наших очах і доволі швидко відбуватиметься розмежування Заходу і Сходу, а Євразії – на Європу та Азію. Росія може швидко рухатися в китайську сферу впливу: там все більше китайських машин, іде "юанізація" економіки і навіть депозити вже в юанях пропонують.

Китай спробує "застовпити" за собою Росію та Казахстан як ресурсну базу у всіх сенсах, а Білорусь – як майданчик впливу, такий собі шматочок Азії в Європі.

Яка Росія потрібна Китаю

Про наслідки можна говорити довго, але для нас це створює чимало викликів і ризиків.

По-перше, Китаю потрібна слабка Росія, але "здати" її аж ніяк не вигідно. Чимало європейських країн дуже залежать від експорту в Китай, і підняття ним ставок може створити виклик для солідарності Заходу. Особливо на фоні президентської кампанії в США, де тема Китаю буде однією з основних.

Рекомендуємо Чому Україна і наші воїни не можуть мстити ворогу вбивствами полонених

Владімір Путін це, до речі, теж добре розуміє. Для нього президент на кшталт Дональда Трампа – єдиний порятунок від китайської кабали, хоча це може бути й запізно і Китай з'їсть його "живцем". Це, звісно, не створить простір на схід від нас більш дружнім. Росія перетворюється з гравця на того, ким грають, а ми будемо частиною цієї гри, головне, щоб це була своя гра.