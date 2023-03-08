ВСУ будут удерживать Бахмут

Подчеркну, что речь идет именно о военной составляющей. С политической, с мирными переговорами по итогам весны – лето, все гораздо сложнее. Там слишком много пока неясных факторов, поэтому забегать настолько вперед нет смысла.

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Начну с нынешней болезненной точки этой войны – с Бахмута. Военная задача по сдерживанию агрессора, чтобы выиграть время для подготовки наших наступательных резервов, уже решена. Поэтому в принципе можно было бы отвести наши войска за реку Бахмутку, и там на новых позициях продолжать оборонительные бои. Но сейчас в Бахмут перебросили наш спецназ, который заметно сдвинул вагнеровцев в городе и от автомобильной трассы.

Это говорит, что наши намерены удерживать Бахмут. Военному командованию виднее. Но политическая составляющая здесь очевидна.

Пропагандисты недоимперии раздули районный городок Бахмут до уровня Сталинграда. Мол, здесь происходит главное и переломное сражение этой войны. Преувеличивают, мягко говоря. Наше политическое руководство, судя по всему, решило, что раз уж Бахмут – это Сталинград для россиян, то мы его не отдадим. Более того, устроим там захватчикам котел, как войскам гитлеровского Паулюса.

Если есть такие возможности, то почему нет? Значение такого результата битвы за Бахмут трудно переоценить – вдохновение для нас и деморализация врага. Тем более в преддверии наступления.

Что решающее в наступлении

Но главное – все-таки на других фронтах. Там во многих местах есть наши резервные силы – бойцы, современная техника. Уже на территории Украины. Все это продолжает двигаться со стороны Польши в направлении фронтов. Поэтому не нужно слишком трепетно слушать западных политиков. Лучше следить, как работает служба логистики НАТО.

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Основной залог успеха наступления – все же не в технике и даже не в подготовке наших воинов на базах союзников. Взвод в обороне, взвод в наступлении – важные, но не решающие. Решающим является встроенность наших военных, прежде всего сил будущего наступления, в оперативную информационную картину боя.

Наши на передовой удивляются, что от захваченного в плен вражеского мобилизованного, как ни допрашивай, все равно ничего толкового не узнаешь. Потому что они ничего не знают: ни кто у них сосед по участку фронта, ни расположение артиллерии и брони, ни резервов. Вот вообще ничего, кроме собственного окопа и тех, с кем его отправили в психическую атаку.

По стандартам НАТО, которыми мы руководствуемся, даже на уровне младших командиров есть полная картина боя. Вместе с транспортом НАТО это позволяет оперативно реагировать на происходящее, отслеживать меняющуюся обстановку. И, как следствие, не долбить в лоб хорошо защищенные позиции, как это делает армия недоимперии, а кошмарить врага с флангов и тыла, откуда не ожидает. Это как раз и порождает панику у обороняющихся.

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Понятно, что война – процесс для прогнозов не благодарный. Ибо на войне не всегда все идет по плану. Относительно ситуации на сегодня вполне достижимы выход ВСУ летом к Азовскому морю, Крымскому перешейку, а также серьезное продвижение на Донбассе.

Однако в предвкушении успеха не расслабляемся. Каждый приближаем победу на своем участке. Помним, что враг жесток и коварен, но мы на своей земле и знаем, за что сражаемся.