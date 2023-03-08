ЗСУ будуть утримувати Бахмут

Підкреслю, що мовиться саме про військову складову. З політичною, з мирними переговорами за підсумками весни – літа все значно складніше. Там занадто багато поки що неясних факторів, тому забігати настільки вперед немає сенсу.

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Почну з нинішньої болючої точки цієї війни – з Бахмута. Військове завдання щодо стримування агресора, щоб виграти час для підготовки наших наступальних резервів, вже вирішене. Тому, в принципі, можна було б відвести наші війська за річку Бахмутку і там на нових позиціях продовжувати оборонні бої. Але зараз в Бахмут перекинули наш спецпідрозділ, який помітно посунув вагнерівців у місті та від автомобільної траси.

Це говорить про те, що наші мають намір утримувати Бахмут. Військовому командуванню видніше. Але політична складова тут є явно.

Пропагандисти недоімперії роздмухали районне містечко Бахмут до рівня Сталінграда. Мовляв, тут відбувається головна і переломна битва цієї війни. Перебільшують, м'яко кажучи. Наше політичне керівництво, зважаючи на все, вирішило, що раз вже Бахмут – це Сталінград для росіян, то ми його не віддамо. Ба більше, влаштуємо там загарбникам котел, як військам гітлерівського Паулюса.

Якщо є такі можливості, то чому ні? Значення такого результату битви за Бахмут важко переоцінити – натхнення для нас і деморалізація для ворога. Тим більше напередодні наступу.

Що є вирішальним у наступі

Але головне – все ж таки на інших фронтах. Там у багатьох місцях є наші резервні сили – бійці, сучасна техніка. Вже на території України. Все це продовжує рухатися з боку Польщі у бік фронтів. Тому не треба надто трепетно слухати західних політиків. Краще стежити, як працює служба логістики НАТО.

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Основна запорука успіху наступу – все ж таки не в техніці, і навіть не у підготовці наших воїнів на базах союзників. Взвод в обороні, взвод у наступі – важливі, але не вирішальні. Вирішальним є вбудованість наших військових, передусім сил майбутнього наступу, в оперативну інформаційну картину бою.

Наші на передовій дивуються, що від захопленого в полон ворожого мобілізованого, як не допитуй, все одно нічого путнього не дізнаєшся. Тому що вони нічого не знають: ні хто в них сусід по ділянці фронту, ні розташування артилерії та броні, ні резервів. Ось взагалі нічого, крім власного окопу та тих, з ким його відправили у психічну атаку.

За стандартами НАТО, якими ми керуємося, навіть на рівні молодших командирів є повна картина бою. Разом з транспортом НАТО це дозволяє оперативно реагувати на все, що відбувається, відстежувати мінливу ситуацію. І, як наслідок, не довбати в чоло добре захищені позиції, як це робить армія недоімперії, а кошмарити ворога з флангів і тилу, звідки не очікує. Це якраз і породжує паніку в тих, що обороняються.

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Зрозуміло, що війна – процес для прогнозів не вдячний. Бо на війні не завжди все йде за планом. Щодо ситуації на сьогодні цілком досяжними є вихід ЗСУ влітку до Азовського моря, Кримського перешийка, а також серйозний поступ на Донбасі.

Однак у передчутті успіху не розслаблюємося. Кожен наближаємо перемогу на своїй ділянці. Пам'ятаємо, що ворог жорстокий і підступний, але ми на своїй землі і знаємо, за що боремося.