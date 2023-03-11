У перші тижні війни "Твоя опора" розпочала новий благодійний проєкт для допомоги постраждалим від війни – "Help Ukraine! Stop war!", а також разом з партнерами відкрив у Львові найбільший офіційний прихисток для тимчасових переселенців. Почавши працювати в нових умовах, ми зрозуміли, як весь сектор почав змінюватися під час війни.

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Донатити стало трендом

Війна прискорила ті процеси, які й так відбувалися в Україні, але дуже повільно. У нас і раніше сфера благодійності зростала, розвивалася, долучення до благодійних проєктів з кожним роком усе більше входило в тренд. Благодійні та громадські організації в Україні активно працювали над цим, адже ми йдемо до європейських цінностей, а там благодійність – це норма.

Кожна криза підсилює та пришвидшує тренди. А війна – це глобальна криза, яка вплинула й на сектор благодійності. Зараз долученість до цієї сфери стала супер популярною. Тому ми й бачимо, що, певно, в Україні вже не лишилося людини, яка за цей час жодного разу не задонатила. Вважаю такі зміни дуже хорошим показником.

Дуже шкода, що це відбувається в таких умовах, але благодійні внески стають щоденною звичкою українців. Ми звикаємо до того, що це норма. Допомагаємо один одному, підтримуємо й словом, і ділом, і хто може — робить це фінансово. Тож як би це не звучало, але війна дала позитивний поштовх для розвитку благодійності в Україні.

Діти також почали набагато активніше долучатися до благодійності. Наприклад, у США з юних років привчають до волонтерства, а в нас донедавна такого не було. Зараз українські діти організовують благодійні ярмарки, плетуть браслети, печуть кекси та й загалом вигадують різні ініціативи, аби підтримати армію. Це неймовірна тенденція, як на мене! Ніколи не проходжу повз, завжди купую в таких дітей, аби ще більше заохотити їх до благодійності.

Кожен із нас мріє про якнайшвидшу перемогу. Проте варто розуміти, що після того буде довгий період відбудови. І саме тому нам варто працювати над тим, аби цей тренд на благодійність не затих, а норми благодійності лише закріпилися в суспільстві. Це допоможе нам швидше відновлювати країну після перемоги.

Ризики у сфері благодійності під час війни

Окрім позитивних моментів з'явилося й безліч ризиків. По-перше, виникло дуже багато нових громадських та благодійних організацій. Наприклад, лише за квітень їх було зареєстровано 1200 – це як за весь 2021 рік!

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Загалом це хороша тенденція, адже хаотичні волонтерські рухи так стають офіційними й починають працювати системно. Це надзвичайно тішить, адже в нашому секторі дуже не вистачає дієвих організацій, які працюють не словом, а ділом.

Але бачу в цьому й труднощі. Адже всім новим організаціям немає в кого вчитися та переймати досвід. Зараз усі професіонали сектору надзвичайно зайняті роботою. Вони практики, тому наразі спрямовують усі свої зусилля на нашу перемогу. Молодим організаціям дійсно немає в кого попросити допомоги та професійної підтримки. Розумію, що вони працюють навпомацки – так, як це робив наш фонд на початку 2014 року. Ми також були волонтерським рухом, який зареєструвався як фонд і почав працювати.

Саме тому ми зараз активно створюємо курси та тренінги, аби підсилювати та допомагати молодим організаціям ставати професійними. Бо все ж робота в благодійному секторі потребує потужної експертизи, професіоналів. Не варто ставитися до цього зневажливо чи думати, що все тут дуже легко та просто робиться.

Я дуже поважаю й завжди підтримую людей, які створюють благодійні, громадські організації чи волонтерські рухи. Адже знаю, якої важкої й невтомної праці це потребує. Тому для мене важливо їх підсилювати.

Як не пожертвувати гроші шахраям

Другим ризиком у сфері благодійності під час війни є висока кількість шахрайства. На жаль, навіть у важкі часи є ті, що готові думати лише про власну вигоду. Людям потрібно бути дуже обачними та обережними, аби не піддатися на обман і не віддати гроші намарне.

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Зараз дуже багато волонтерів збирають гроші на картку. Обов'язково перевіряйте людей і організації, які ведуть збір. Ви маєте розуміти, що отримаєте звіт, аби без страху віддати свої кошти й бути впевненим, що вони дійсно підуть на добру справу, а не комусь у кишеню.

Я завжди раджу жертвувати гроші в перевірені організації. Але під час війни часто доводиться схвалювати швидкі рішення й справді відкривати збори для допомоги рідним, друзям чи знайомим. Тому людина, яка хоче задонатити, має точно розуміти, що її гроші не підуть шахраям.

Не варто думати: "Я віддаю невеличкі кошти, тож якщо їх вкрадуть, нехай це буде на їхній совісті". Адже можливо саме цих 5 – 10 гривень не вистачає комусь, щоб отримати допомогу. Тож ви не просто віддаєте кошти шахраям, а забираєте їх у тих, кому вони дійсно дуже-дуже потрібні, адже маленька сума може закрити великий збір. Закликаю вас відповідально ставитися до пожертв та уважно перевіряти тих, кому донатите гроші. Незалежно від того, це благодійний фонд, громадська організація чи волонтер.

Розвиток партнерства під час війни

Після початку повномасштабних бойових дій стало набагато легше знаходити партнерів для благодійних проєктів. Наразі дуже активізувався бізнес, за що я їм вдячна. Також міжнародна спільнота надає надзвичайно потужну підтримку для українців.

З досвіду роботи, з українськими компаніями співпрацювати зараз набагато простіше. Тому що вони живуть у тому ж контексті, переживають цю війну разом з нами щодня. Вони, як ніхто, розуміють, наскільки важливо швидко приймати рішення та діяти.

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Український бізнес, як і всі ми, зараз зазнає великих збитків, але навіть попри це продовжує допомагати, до того ж дуже потужно. Ми це страшенно цінуємо. Адже завдяки цьому ми реалізували дуже багато проєктів, і десятки тисяч людей сьогодні отримують допомогу: люди, медичні заклади, дитячі будинки.

Якщо говорити про співпрацю з міжнародними організаціями, то це надзвичайно потужна підтримка, проте є свої труднощі. Вони, на жаль, не можуть так швидко адаптуватися до наших потреб, до тієї реактивної швидкості, у якій ми зараз працюємо. Іноді дуже довго приймаються рішення, місяцями виділяються кошти. Водночас українці щохвилини потребують захисту й допомоги. Діти в нашому прихистку щодня хочуть їсти, малюкам у дитбудинках постійно необхідні речі першої потреби, а для поранених у лікарнях важлива кожна секунда. У нас, як у локальних організацій, немає можливості просто чекати.

Тому ми залучаємося підтримкою українців, бо наші громадяни чудово вміють об'єднуватися та допомагати один одному. Але нам би дуже хотілося, щоб міжнародні організації змогли переглянути свою політику швидше реагувати на потреби українців, як того вимагають обставини та війна.

Проте це все чудово працює в комплексі. Завдяки підтримці українських та світових донорів та кожному донату від небайдужої людини ми й можемо надавати критично важливу допомогу тим, хто цього потребує.