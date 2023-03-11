Украина – место столкновения двух миров

Хотя наши воины героически сражаются с врагом, хотя наш народ становится единой нацией, объединившейся ради единой цели, это еще не все. Потому что речь идет не только о войне России против Украины. Это – глобальное противостояние западной цивилизации против Зла". Против всех авторитарных режимов, которым очень не нравятся демократические достижения нашей цивилизации.

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Драматичность и трагедия нашего положения заключаются в том, что точкой столкновения в этом противостоянии, местом, где двум мирам придется помериться силой, является наше государство Украина.

Вам никогда не приходило в голову, что может объединять радикальных исламистов Ирана, абсолютно "помешанных" коммунистов Северной Кореи, КГБистов России и прагматических компартийцев-капиталистов Китая? Ни религии, ни общих идеологических ценностей у них не было, нет и быть не может. Совершенно разные этносы и культуры, ни похожей исторической памяти, никаких общих устоев. Кроме одной – ненависть к западной цивилизации.

Нет, вы не подумайте, что они аскеты в плане потребления и пользования достижениями этой ненавистной им цивилизации. Напротив, они им очень нравятся. Они любят последние модели iPhone (посмотрите на вечно пьяного, но с iPhone в руке, российского клоуна Медведева) и роскошные Mercedes. Жены китайских партийных чиновников на шопинге в Европе просто выметают сумочки и одежду из самых дорогих бутиков. Они любят эти "плоды" западной цивилизации.

Что объединяет диктаторов стран "Оси Зла"

Не нравится им совсем другое – свобода слова, свобода выбора, свободные люди и вообще демократические ценности. Им не нравятся системы, которыми нельзя управлять в ручном (авторитарном) режиме. Где из-за возведения в ранг государственной идеологии одной из очередных идеологических доктрин бесправными рабами системы становятся сотни миллионов человек.

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Часть из вышеперечисленных стран "Оси Зла" настолько закрыты, что их руководителям даже не нужно волноваться за "проникновение" представителей западного мира на их территорию: Иран или Северная Корея вряд ли бы допустили на свою территорию массовый туризм из Европы или США (да и кто бы отважился туда поехать?). Но наш мир глобализирован, и этот процесс продолжается.

Закрытый от внешнего доступа интернет в Китае или ограничение доступа к большинству IP-адресов "вредных" информационных ресурсов в России уже не являются гарантией полной изоляции. А значит, вредная, по мнению их высшего политического руководства, "бацилла" демократии и свободы рано или поздно проникнет в сознание их граждан и распространится. У тех, кто не потерял способность думать, начнут возникать вопросы: "А почему нам нельзя?" и "А почему у нас нет того, что есть на Западе?". Это реальная угроза существованию режимов в странах "Оси Зла". Угроза постепенного нарастания недовольства, а впоследствии и угроза революций, сметающих диктаторские режимы.

Именно это и есть единственная, общая основа всех диктаторов-руководителей стран "Оси Зла" – ненависть к Свободе, как таковой, и Воли Человека, как наибольшей общественной ценности. Ради уничтожения источника самих идей Свободы и Воли готовы объединиться радикальный исламизм, коммуна и гэбня. Судьбой было решено именно нам быть на острие этой борьбы!