Україна – місце зіткнення двох світів

Хоча наші воїни героїчно б'ються з ворогом, хоча наш народ стає єдиною нацією, що об'єдналася заради єдиної цілі, це ще не все. Тому що йдеться не тільки про війну Росії проти України. Це – глобальне протистояння західної цивілізації проти "Вісі Зла". Проти всіх авторитарних режимів, яким дуже не подобаються демократичні досягнення нашої цивілізації.

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Драматичність і трагедія нашого положення полягають у тому, що точкою зіткнення у цьому протистоянні, місцем, де двом світам доведеться помірятися силою, є наша держава Україна.

Вам ніколи не спадало на думку, що може об'єднувати радикальних ісламістів Ірану, абсолютно "схиблених" комуністів Північної Кореї, КГБістів Росії і прагматичних компартійців-капіталістів Китаю? Ні релігії, ні спільних ідеологічних цінностей у них не було, немає та й бути не може. Абсолютно різні етноси і культури, ні схожої історичної пам'яті, ні жодних спільних засад. Крім однієї – ненависть до західної цивілізації.

Ні, ви не подумайте, що вони є аскетами в плані споживання і користування досягненнями цієї ненависної їм цивілізації. Навпаки, вони їм дуже подобаються. Вони люблять останні моделі iPhone (подивіться на вічно п'яного, але із iPhone в руці, російського клоуна Мєдвєдєва) і розкішні Mercedes. Дружини китайських партійних чиновників на шопінгу в Європі просто вимітають сумочки і одяг із найдорожчих бутіків. Вони люблять ці "плоди" західної цивілізації.

Що об'єднує диктаторів країн "Вісі Зла"

Не подобається їм зовсім інше – свобода слова, свобода вибору, вільні люди і взагалі демократичні цінності. Їм не подобаються системи, якими не можна керувати в ручному (авторитарному) режимі. Де через зведення в ранг державної ідеології однієї з чергових ідеологічних доктрин, безправними рабами системи стають сотні мільйонів людей.

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Частина з перелічених вище країн "Вісі Зла" настільки закриті, що їх керівникам навіть не потрібно хвилюватися за "проникнення" представників західного світу на їх територію: Іран або Північна Корея навряд чи допустили б на свою територію масовий туризм із Європи чи США (та й хто б наважився туди поїхати?). Але наш світ глобалізований і цей процес триває.

Закритий від зовнішнього доступу інтернет у Китаї, чи обмеження доступу до більшості IP-адрес "шкідливих" інформаційних ресурсів у Росії, вже не є гарантією повної ізоляції. А значить, шкідлива, на думку їхнього вищого політичного керівництва, "бацила" демократії і свободи рано чи пізно проникне у свідомість їх громадян і пошириться. У тих, хто не втратив здатність думати, почнуть виникати питання: "А чому нам не можна?" і "А чому в нас нема того, що є на Заході?". Це реальна загроза для існування режимів у країнах "Вісі Зла". Загроза поступового наростання невдоволення, а згодом і загроза революцій, що зметуть диктаторські режими.

Саме це і є єдиною, спільною основою усіх диктаторів-керівників країн "Вісі Зла" – ненависть до Свободи, як такої, і Волі Людини, як найбільшої суспільної цінності. Заради знищення джерела самих ідей Свободи і Волі й готові об'єднатися радикальний ісламізм, комуна і гебня. Долею було вирішено саме нам бути на вістрі цієї боротьби!