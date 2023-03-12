Мобилизация только усугубила проблемы России на фронте

Командование оккупантов ставило целью решить проблему с нехваткой личного состава из-за существенных потерь и как можно быстрее закрыть основные дыры на фронте, достигнув тактических успехов. Но на самом деле все вышло не так, как планировалось на Фрунзенской набережной.

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Результатом частичной мобилизации стало появление у врага большого количества непрофессионального и некачественного ресурса, который сам по себе не разрешил проблемы на фронте, а лишь их усугубил. Этот ресурс стал катализатором деградационных процессов в армии.

Сейчас российская армия испытывает критические проблемы с организацией боя в звене батальона, роты, взвода. Это связано с тем, что 80% командиров звена батальон/взвод не владеют даже теоретическими знаниями, не говоря о реальном опыте организации наступления.

При организации наступательных или штурмовых процессов не осуществляется практическая подготовка, а также не учитываются базовые вещи. Речь идет о фронте, глубине боевой задачи, продолжительности наступления, морально-психологическом состоянии личного состава, подготовке.

Опять же, все это обусловлено отсутствием профессионального офицерского состава в подразделениях врага от нижнего до среднего звена.

Оккупанты действуют шаблонно

В результате в большинстве случаев управления командирами во время боя нет, либо есть, но на низком уровне. Поэтому подразделения россиян часто действуют очень шаблонно, совершая одинаковые тактические действия без маневров подразделениями и огнем. Они не обладают четкой последовательностью действий элементов боевого порядка, их изменений при выполнении боевого задания.

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В сущности, в большинстве наступлений россиян нет взаимодействия между подразделениями огневой поддержки, у которых также отсутствует даже базовая организация. В частности, подразделения огневой поддержки не всегда, а точнее, очень редко, взаимодействуют с органами военной и специальной разведки, инженерными подразделениями, подразделениями РЭБ, БПЛА и т.д. Это приводит к понижению эффективности огневого поражения.

Также отсутствие профессиональных кадров в рядах артиллерийских подразделений приводит и к возрастанию количества расхода выстрелов, которое не соответствует установленным нормам, правилам стрельбы и управлению огнем. При дефиците снарядов это критическое явление.

Также малый опыт приводит к тому, что артиллерийские подразделения применяют средства огневого поражения, которые не подходят для нанесения существенного вреда пораженному объекту. Это, в свою очередь, так же ведет к бессмысленному расходу БК, выявлению позиции и даже ее потере.

Фактически российская армия сейчас насыщена настолько непрофессиональной составляющей, что в ближайшие несколько лет восстановить офицерский и качественный ресурс в войсках не удастся. С учетом тенденций ситуация будет ухудшаться.