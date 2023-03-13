Каким преимуществом пользуются автократии
Эти события могут кардинально повлиять на ход российско-украинской войны. Но об этом поговорим чуть ниже.
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Что же происходит сейчас? Очевидно, что из-за демократичности устройства стран Запада все внешнеполитические решения наших союзников должны быть единогласными. Именно поэтому часто рождаются путем тяжелых переговоров и взаимных компромиссов, отнимающих много ценного времени, особенно во время войны, требующей мгновенных реакций. В то же время автократия действует быстро, обходя долгие бюрократические публичные процессы обсуждений, торгов и убеждений, что дает значительное преимущество во времени.
Но это не единственное преимущество, которым по полной пользуется наш враг. Продолжая финансировать нефтедолларами некоторых своих союзников внутри Евросоюза, России иногда удается тормозить, сдерживать и откровенно блокировать процесс наложения действительно тяжелых санкций, которые могут серьезно подкосить относительную экономическую стабильность своей страны. Также Россия активно работает с оппозиционными кругами внутри государств-сторонников Украины, тратя колоссальные ресурсы на подрывную деятельность с помощью отдельных политиков и внутренних СМИ.
Все это вместе с неторопливым процессом принятия решений по поставке современных образцов вооружения и боеприпасов влияет на потерю важного времени и инициативы в военных действиях, что приводит к затягиванию хода войны.
В результате возникает вопрос – на кого играет время? На Украину, которая рассчитывает на действенность санкций, которые должны свергнуть российский режим изнутри, и преимущество на поле боя благодаря мощной военной помощи коалиции? Или, может быть, время работает на врага?
На что надеются в Кремле
Давайте проанализируем на что рассчитывает Кремль и где скрывается опасность для Украины?
На фоне героической борьбы украинцев, в США, между тем, констатируется небольшое, но устойчивое увеличение поддержки электоратом экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Все чаще можно услышать голоса об усталости от поддержки Украины. Поэтому, по мнению россиян, вероятность теоретической победы Трампа на выборах 2024 года и его видение окончания войны путем остановки поставок оружия Украине и ее территориальным уступкам в пользу России становится все более реалистичной.
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Что же тогда может нас ждать? По сценарию Кремля, США могут отвлечься от Украины. В таких условиях у нас не хватит оружия и боеприпасов для освобождения своей территории. Западная Европа будет подражать мировым инициативам Америки, а европейский избиратель, который, в свою очередь, устал от подорожания цен на топливо и, как следствие, на большинство товаров и услуг в странах ЕС, скорее всего, поддержит территориальные уступки Украины ради прекращения войны. Речь ведь не о территориальных уступках европейцами.
В такой ситуации даже с учетом помощи братских стран Балтии и Польши будет крайне сложно отбиться от близкой и достаточно мощной военной коалиции России, Ирана и Китая.
Именно так. Китай, наконец переизбравший на очередной 5-летний срок товарища Си Цзиньпина, а также назначивший нового министра обороны, которым стал Ли Шанфу, ранее известный своим тесным сотрудничеством с Россией по закупке боевых самолетов и оборудования у компании "Рособоронэкспорт", теперь может спокойно вернуться к более активной и даже агрессивной внешней политике противостояния коллективному Западу.
Преимущества Китая перед Россией
Оставив процесс внутриполитической перезагрузки позади, можно сосредоточиться на достижении своих целей на пути к мировому лидерству. На этом пути сегодня стоит вечный противник Поднебесной – США. Для этого им нужно поддерживать противников Вашингтона.
И что же в таком случае может помешать Китаю? Китайцы могут понести потери от болезненных американских санкций, которые одновременно компенсируются преимуществами, полученными от тесного сотрудничества с Россией.
О каких преимуществах говорится?
- Во-первых, многолетние строгие санкции на примере Ирана не препятствуют создавать летальное оружие и при этом практически открыто поставлять его в Россию. К тому же, недавно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Иран почти вплотную подошел к процессу создания атомной бомбы, расщепители для которой может изготовить примерно за 12 дней.
- Во-вторых, воевать против исторического идеологического врага в лице Запада и США руками русских солдат для Китая кажется очень выгодным. Не вступая в войну самостоятельно, ослабить и истощить врага чужими силами – очень удобно.
- В-третьих, в обмен от России получать жизненно важные энергоресурсы, нефть и газ ниже себестоимости, в отличие от всего мира, при этом наращивая свою экономическую мощь.
- В-четвертых, обеспечить себе лояльность российского руководства по вопросу фактического освоения и заселения территорий Дальнего Востока.
И это только очевидные преимущества. Словом, очень привлекательные плюсы на фоне практически нерабочих санкций, которые уже научились почти безболезненно обходить. А на Западе в это время реагируют медленно и неохотно, явно проигрывая умельцам по обходу санкций.
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Совокупность этих факторов позволяет Китаю выдвигать ультиматум США по Тайваню, а значит, поставить американцев перед выбором между отказом поддержки Украины или Тайваня. Очевидно, в Кремле рассчитывают, что и без того лояльный к России Трамп, в случае победы на выборах в конце 2024 года, сможет пойти на компромисс с товарищем Си.
Вполне реально, что Иран и Китай смогут нарастить военную поддержку России по всем направлениям. Украина рискует остаться без внешних финансов, оружия и боеприпасов, в меньшинстве, хотя и с дружественными Польшей и странами Балтии, однако против крупнейших мировых военных игроков. Это возможная новая реальность, которую следует предусмотреть в нашей внешнеполитической стратегии.
Контрнаступление ВСУ все решит
Конечно, команда президента Украины осознает все эти риски и вместе с союзниками ежедневно работает над невозможностью реализации такого сценария. Одновременно углубляют коммуникацию с китайской стороной, традиционно придерживающейся очень взвешенной и сдержанной внешней политики.
Тем временем война за справедливый мир и свободу продолжается. Украинское контрнаступление расставит все на свои места. В течение этой войны мы уже не раз доказали, что знаем, как действовать в ситуациях, когда на первый взгляд все складывается против Украины, как на поле боя, так и на дипломатическом фронте. И эта ситуация не исключение.
Не хотел бы преждевременно огорчать наших врагов, но немного открою занавес – очень скоро мир будет ошеломлен очередной военно-дипломатической победой Украины. Ждать осталось недолго.