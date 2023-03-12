Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он отметил, что у Ирана до сих пор существуют жесткие противоречия с Израилем, Азербайджаном, определенная конфронтация все же остается с Саудовской Аравией, несмотря на попытку возобновления диалога.

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Божко отметил, что Саудовская Аравия имела четкую позицию относительно войны: любые скачки цен на энергоносители им в целом выгодны. Поэтому попытки России увеличить стоимость нефти и газа до максимума на глобальном рынке были выгодны Саудитам. Это, в частности, стало причиной их несогласия с ответными шагами, предложенными Соединенными Штатами Америки.

Это ситуативная история. У Саудитов с Ираном остаются достаточно серьезные противоречия, прямо сейчас при посредничестве Китая немножко размякнет кольцо врагов вокруг Ирана, потому что он находится в кризисном положении внутриполитическом, но гораздо больше во внешнеполитическом,

– добавил эксперт.

По словам Божко, своим посредством Китай пытается не дать разломать Иран или вывести его из игры. Для Китая важно, чтобы антизападный альянс формировался и удерживал на себе определенные силы и внимание США и их союзников в других регионах.

Саудовская Аравия хочет быть сильным игроком

Позиция Саудовской Аравии влияет на войну России против Украины, убежден политолог. Это в значительной степени влияет на конъюнктуру цен на глобальном энергорынке.

Однако Саудовская Аравия не заинтересована в победе России или в чем-то подобном, равно как и не заинтересована в какой-либо эскалации со стороны Ирана в адрес Украины,

– подчеркнул говорящий.

Саудовская Аравия наоборот пытается еще играть в сильного игрока, многовекторной политики и наращивает свои связи с Китаем и Ираном, имея достаточно высокий уровень связей с США. Для Саудитов США остается очень принципиальным партнером, в том числе и в военно-промышленном комплексе.

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США постараются влиять на Иран

Божко предположил, что теперь США будут пытаться найти пути изменения политики Ирана, пути от более жесткой конфронтации к обычной конфронтации, в том числе и через посредство Саудовской Аравии.

Иран, входя в определенное прагматичное сотрудничество с Саудовской Аравией, прекрасно отдает себе отчет, что Саудовская Аравия является носителем также прагматичного сотрудничества с США.

Я не думаю, что Саудовская Аравия будет сейчас испытывать какое-то серьезное давление со стороны США, потому что она достаточно крупный союзник, с которым строились отношения десятилетиями,

– подчеркнул Божко.

Он считает, что предположительно будет поиск взаимного пересечения интересов в саудовском присутствии в Иране не только для Саудитов, но и для США. Вполне возможно, что США будут продолжать продвигать Ирану политику определенной разрядки, отказа, например, от ядерных амбиций.

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