Саудовская Аравия выступает за уменьшение остроты боевых действий в войне между Россией и Украиной. Более того, страна требует урегулирования вооруженного конфликта под эгидой ООН на принципах уважения международного права.

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О чем договорились страны

Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений. Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога,

– отметил глава Украины.

В свою очередь, бин Фархан Аль Сауд рассказал, что разговор с Зеленским прошел очень плодотворно.

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"Между нашими странами существует давняя дружба, но, конечно, мы сосредоточились на проблемах войны и путях ее урегулирования. Королевство Саудовская Аравия хотело бы сделать все возможное, чтобы уменьшить остроту боевых действий. Как известно, любая война заканчивается диалогом и столом переговоров", – заявил глава МИД Саудовской Аравии.

Куда направят финансовую помощь

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина высоко ценит ощутимую помощь в гуманитарной сфере. По результатам разговора Украина получит помощь от Саудовской Аравии, которая считается крупнейшей экономикой Ближнего Востока.

В рамках визита в Офисе Президента были подписаны два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере 400 миллионов долларов. Из них 100 миллионов долларов направят на гумпомощь, а еще 300 – на нефтепродукты.

Кроме того, Саудовская Аравия поддержала резолюцию ООН по поводу стойкого мира в Украине несколько дней назад.

Ермак также напомнил, что у Украины и Саудовской Аравии есть общие вызовы и опыт борьбы с ними. Речь идет об иранских БПЛА, которые поставлялись определенным "повстанцам" и совершали атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Начиная с прошлого года, эти же иранские БПЛА оказались у российских террористов и осуществляют атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому опыт борьбы с террористами у двух стран общий.