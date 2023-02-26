Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили хорватские СМИ. Журналисты отметили, что речь идет о 12 Ми-8МТВ-1 и двух Ми-8T.

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Украина может получить от Хорватии 14 Ми-8

По данным СМИ, несколько вертолетов сейчас находятся в помещении авиационно-технического центра в Большой Горице, где его сотрудники проводят все необходимые технические приготовления. Некоторые вертолеты – в ангарах, еще два – за пределами Центра.

Среди прочего, с вертолетов удаляют все имеющиеся отметки. Также при необходимости заменяют использованный материал, доливают масло и так далее.

Ожидается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через десять дней. По нашей информации, семь вертолетов будут частично разобраны и транспортированы по суше, а остальные семь – в Польшу. В частности, все 14 вертолетов будут переданы в Польшу, откуда их отправят в Украину,

– отметило издание.

Кстати, правительство Хорватии засекретило всю информацию о военной помощи Украине, поэтому официальное подтверждение этой информации получить невозможно, уверяет издание. Пожертвование 14 вертолетов подтвердил премьер Пленкович в ноябре 2022-го, однако, без каких-либо других подробностей.

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Обратите внимание! Ми-8 (по кодификации НАТО: Hip) – многоцелевой вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Широко используется для выполнения множества гражданских и военных задач.