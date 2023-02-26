Про це з посиланням на власні джерела повідомили хорватські ЗМІ. Журналісти зазначили, що йдеться про 12 Мі-8МТВ-1 і два Мі-8T.

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Україна може отримати від Хорватії 14 Мі-8

За даними ЗМІ, кілька гелікоптерів зараз перебувають у приміщенні авіаційно-технічного центру у Великій Гориці, де його співробітники проводять усі необхідні технічні приготування. Деякі вертольоти – в ангарах, ще два – за межами Центру.

Серед іншого, з гелікоптерів видаляють всі наявні позначки. Також, за необхідності, замінюють використаний матеріал, доливають масло тощо.

Очікується, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно через десять днів. За нашою інформацією, сім гелікоптерів будуть частково розібрані та транспортовані по суші, а решта сім – до Польщі. Зокрема, усі 14 гелікоптерів будуть передані до Польщі, звідки їх відправлять до України,

– зазначило видання.

До речі, уряд Хорватії засекретив всю інформацію про військову допомогу Україні, тож офіційне підтвердження цієї інформації отримати неможливо, запевняє видання. Пожертвування 14 вертольотів підтвердив прем'єр Пленкович у листопаді 2022-го, однак, без будь-яких інших подробиць.

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Зверніть увагу! Мі-8 (з кодифікації НАТО: Hip) – багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. Широко використовується для виконання безлічі цивільних і військових завдань.