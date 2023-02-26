В материале CNN говорится, что глава государства встретился с главой комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Палаты представителей от Республиканской партии.
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Какое оружие необходимо Украине
В ходе встречи он заявил о намерении отправить список вооружений, в том числе истребителей F-16, которые, по его мнению, нужны для приближения конца войны с Россией.
"Существует широкая двухпартийная поддержка между Соединенными Штатами, нашими партнерами в НАТО и европейскими союзниками по поддержке Украины против российской агрессии... У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, какие его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы", – заявил Маккол.
Переговоры о предоставлении Украине F-16
- Джо Байден заявил, что Украине сейчас не нужны истребители F-16.
- Во время пресс-конференции, посвященной годовщине полномасштабного вторжения, Владимир Зеленский прокомментировал вопрос передачи Украине F-16. По его словам, есть ощущение, что 3 европейских страны могут предоставить нам истребители и тренировать пилотов.
- В частности, Польша готова проводить обучение для наших пилотов на F-16. Однако, как подчеркнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, этот вопрос следует согласовать в более широкой коалиции, то есть вместе с партнерами.
- Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина может получить истребители пятого поколения от США По ее словам, важно сделать наше государство обороноспособным после победы в войне. Это позволит минимизировать риски того, что Россия решится наступать снова.