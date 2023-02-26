В материале CNN говорится, что глава государства встретился с главой комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Палаты представителей от Республиканской партии.

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Какое оружие необходимо Украине

В ходе встречи он заявил о намерении отправить список вооружений, в том числе истребителей F-16, которые, по его мнению, нужны для приближения конца войны с Россией.

"Существует широкая двухпартийная поддержка между Соединенными Штатами, нашими партнерами в НАТО и европейскими союзниками по поддержке Украины против российской агрессии... У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, какие его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы", – заявил Маккол.

Переговоры о предоставлении Украине F-16