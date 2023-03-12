Про це 24 Каналу розповів керівник Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він зауважив, що в Ірану досі існують жорсткі суперечності з Ізраїлем, Азербайджаном, певна конфронтація все ж залишається з Саудівської Аравією, попри спробу відновлення діалогу.

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Божко зауважив, що Саудівська Аравія мала чітку позицію щодо війни: будь-які стрибки цін на енергоносії їм загалом є вигідними. Тому спроби Росії збільшити вартість нафти та газу до максимуму на глобальному ринку були вигідні Саудитам. Це, зокрема, стало причиною їхньої незгоди з відповідними кроками, які пропонували Сполучені Штати Америки.

Це ситуативна історія. В Саудитів з Іраном залишаються досить серйозні суперечності, просто зараз за посередництва Китаю трошки розм'якне кільце ворогів навколо Ірану, тому що він перебуває в кризовому становищі внутрішньополітичному, але набагато більше в зовнішньополітичну,

– додав експерт.

За словами Божка, своїм посередництвом Китай намагається не дати розламати Іран чи вивести його з гри. Для Китаю важливо, щоб антизахідний альянс формувався і утримував на собі певні сили і увагу США та їхніх союзників в інших регіонах.

Саудівська Аравія вдає сильного гравця

Позиція Саудівської Аравії певним чином впливає на війну Росії проти України, переконаний політолог. Значною мірою це впливає на кон'юнктуру цін на глобальному енергоринку.

Однак Саудівська Аравія не зацікавлена в перемозі Росії або в чомусь подібному, так само як і не зацікавлена в будь-якій ескалації з боку Ірану на адресу України,

– підкреслив мовець.

Саудівська Аравія навпаки намагається ще грати в сильного гравця, багатовекторну політику і нарощує свої зв'язки з Китаєм та Іраном, маючи досить високий рівень зв’язків із США. Для Саудитів США залишається досить важливим партнером, зокрема й у військово-промисловому комплексі.

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США намагатиметься впливати на Іран

Божко припустив, що тепер США будуть намагатися знайти шляхи зміни політики Ірану, шляхи від більш жорсткої конфронтації до звичайної конфронтації, зокрема і за посередництва Саудівської Аравії.

Іран, входячи в певне прагматичне співробітництво із Саудівською Аравією, чудово усвідомлює, що Саудівська Аравія є носієм також прагматичного співробітництва із США.

Я не думаю, що Саудівська Аравія буде зараз зазнавати якогось серйозного тиску з боку США, тому що вона є досить великим союзником, з яким будувалися відносини десятиріччями,

– наголосив Божко.

Він вважає, що, імовірно, буде пошук взаємного перетину інтересів в саудівській присутності в Ірані не лише для Саудитів, а й для США. Цілком можливо, що США продовжуватимуть просувати Ірану політику певної розрядки, відмови, наприклад, від ядерних амбіцій тощо.

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