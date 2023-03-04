Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що серед допомоги – 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри, засоби гігієни. За його словами, вони будуть розподілені в шести регіонах для реагування на нагальні потреби тисяч людей.

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Україна отримала потужні генератори

‎Єрмак нагадав, що меморандум про гуманітарну допомогу на 100 мільйонів доларів був підписаний під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ Саудівської Аравії Його Світлості Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда.

Ми дуже вдячні Саудівській Аравії за підтримку України. Ця гуманітарна допомога є свідченням солідарності та підтримки, яка існує між нашими державами,

– написав Єрмак.

Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні / Фото із соцмереж Єрмака

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