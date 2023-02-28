Про це 24 Каналу розповів сходознавець із Німеччини Михайло Якубович. Він нагадав, що принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд привіз новину про надання Україні допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів.

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Як зазначив Якубович, відносини між Україною та Саудівською Аравією почали формуватися ще в середині 1990-х років. Згодом, після візиту Леоніда Кучми до цієї країни, стосунки між державами пожвавилися, зокрема у деяких оборонних проєктах.

Контакти України з Саудівською Аравією

За словами сходознавця, варто розглядати відносини з Саудівською Аравією у 2 площинах.

Прямі контакти. Контакти через західних союзників України.

Якубович зазначив, що у Білому домі позитивно оцінили візит глави МЗС Саудівської Аравії до України.

"Це дуже добре, адже зараз Україна може скористатися цими можливостями, які відкриваються для неї в арабському світі", – сказав сходознавець.

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Чому візит до України важливий для саудитів

Візит представника Саудівської Аравії є позитивним не лише для України.

"Це важливо насамперед для самої Саудівської Аравії. Адже їхній міністр закордонних справ приїхав в історичний центр подій", – наголосив Якубович.

Він додав, що позиція еліт Близького Сходу схилялася на бік України поступово. І велику роль у цьому відіграли військові успіхи Збройних Сил України.

Михайло Якубович Сходознавець із Німеччини Якщо у березні – квітні 2022 року майже всі арабські ЗМІ дуже скептично ставилися до перспектив України, то потім вони побачили, що результати є і Україна буде потужним гравцем.

Якубович наголосив, що навіть попри хороші стосунки саудитів з Росією, все-таки контакти з американцями та союзниками США для них важать набагато більше.

Посередницькі амбіції Саудівської Аравії

Останнім часом у медійному просторі перестали говорити про можливе посередництво Туреччини та її президента Реджепа Тайїпа Ердогана у війні Росії проти України.

Звісно, зараз Ердогану не до цього – на перший план вийшла ситуація з землетрусами у Туреччині, підготовка до виборів та інші питання.

Крім того, Захід почав дещо відсувати Ердогана і ставити його на місце. Зокрема, причиною стали його кроки, які він робить щодо недопущення розширення НАТО,

– сказав Якубович.

Водночас у процес активно включається саме Ер-Ріяд.

"Саудівська Аравія певною мірою хоче перебрати на себе посередницьку роль. У них вже був досвід організації обміну полоненими", – зауважив сходознавець.

Що відомо про обмін полоненими за участі саудитів У вересні 2022 року Росія та Україна здійснили масштабний обмін військовополоненими, під час якого Києву передали 215 військових, серед яких – командири полку "Азов". Москві віддали 55 окупантів та кума Путіна Віктора Медведчука. У рамках обміну Росія повернула також 10 полонених іноземців. Їх обміняли за особистого посередництва спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Також, як зазначив сходознавець, країна може відіграти певну роль в розширенні зернової угоди, маючи перемовини з російською стороною.

Приклад для інших арабських країн

Візит глави МЗС Саудівської Аравії до Києва може справити гарне враження на інші країни арабського світу.

"Це буде прикладом для Об'єднаних Арабських Еміратів, а також для Кувейту, Бахрейну, навіть Оману", – зазначив Якубович.

Він додав, що під час голосування на Генасамблеї ООН практично всі країни Перської затоки підтримали "формулу миру" України.

Це означає, що російські позиції на Близькому Сході за рік значно послабшали. Хоча там досі часто говорять про "українську кризу", але у багатьох ЗМІ події в Україні прямо називають війною Росії проти українців,

– сказав сходознавець.

Він додав, що Саудівська Аравія та Україна стали на правильний шлях. Однак не треба сподіватися на швидкі успіхи. Процес поглиблення відносин між країнами може бути довгим та складним.

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