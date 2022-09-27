Для посередництва важливі стосунки з росією

Туреччина була основним посередником, а от Саудівська Аравія сприяла поверненню саме іноземних громадян, які були серед воїнів, що повернулися з російського полону. Про це 24 каналу розказав експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса.

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Як пояснив він, те, що таку роль виконала саме Саудівська Аравія, було логічно та очікувано, адже не так багато країн зараз можуть бути посередниками переговорів з росією. Зазвичай це мають бути країни, які зберігають нейтралітет та мають тісні стосунки з росією на рівні еліт, а такі на карті світу в дефіциті. Куса припустив, що роль Саудівської Аравії теоретично міг би виконати ще Ізраїль, однак зараз він має дещо напружені стосунки з країною-агресоркою.

Тому вибір впав на Саудівську Аравію. Він був і з боку росії, яка зберігає з ними дуже тісні стосунки, так і з боку країн Заходу, які теж мають з Саудівською Аравією дуже хороші робочі партнерські відносини,

– зауважив експерт.

Який вплив має Саудівська Аравія

За словами Ілії Куси, вплив Саудівської Аравії за останні 10 років дуже посилився. Крім того, не секрет, що росіяни їздили на Близький Схід, і просили, щоб аравійські монархи не допомагали Заходу викидати їх з енергетичних ринків.

Досі Саудівська Аравія та інші країни, які є одними із найвпливовіших в ОПЕК та регулюють ціни на нафту, суттєво не збільшували видобуток нафти. Зокрема завдяки цьому і збереглася довіра між Ер-Ріядом та москвою. На цю довіру й розраховували, коли потрібно було укласти угоду про обмін полонених.

Що зіграло у перемовинах

Експерт зауважив, що важко сказати, що саме стало важелем впливу під час переговорного процесу за посередництва Саудівської Аравії. Це могли бути як міцні стосунки, так і деякий шантаж росії.

Спадковий принц міг сказати, що якщо цієї угоди не буде, вони подумають над тим, як більше допомогти Заходу в енергетичних питаннях,

– припустив Куса.

Утім, на його думку, Саудівська Аравія і без шантажу мала потенціал домовитися з москвою.

Під питанням залишається і те, чому взагалі знадобився другий посередник, адже Туреччина цілком могла б бути посередником повноцінно. Саме це і змушує припускати, що Саудівську Аравію залучили саме для того, щоб трохи натиснути на росію. Мовляв, якщо ви не віддасте іноземців, яких, до слова, погрожували стратити, то аравійські монархи не триматимуть нейтралітет.

Ілія Куса про роль Саудівської Аравії в обміні полонених: дивіться відео

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