Зокрема, повідомили про звільнення двох американців. Цю подію вже прокоментував радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Варте уваги Україні вдалося повернути з російського полону 215 захисників

З російського полону звільнили двох американців

Салліван публічно висловив слова подяки українській стороні за включення громадян США до списків на обмін. Зокрема, американський політик відмітив:

Президента України Володимира Зеленського;

Главу Офісу Президента Андрія Єрмака;

Президента Андрія Єрмака; Уряд України.

Також радник лідера США з питань національної безпеки подякував спадковому принцу та уряду Саудівської Аравії за їхнє сприяння у цьому процесі.

Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз'єднаються зі своїми родинами,

– додав Салліван.

У другій половині червня Державний департамент США повідомив, що вивчає інформацію про американців, яких могли захопити в полон росіяни. На той момент було відомо, що двоє з них підтримували контакти зі своїми рідними, а також Україною та Міжнародним комітетом Червоного хреста.

Що відомо про новий обмін полоненими:

Серед звільнених з полону багато вже легендарних захисників "Азовсталі". В тому числі командири Денис Прокопенко, Сергій Волинський та Святослав Паламар. Їхні фото вже є у мережі;

командири Денис Прокопенко, Сергій Волинський та Святослав Паламар. Їхні фото вже є у мережі; Повідомляють, що у рамках обміну полоненими росії віддали віктора медведчука. Це сталося 21 вересня;

Це сталося 21 вересня; це зрадою та ганьбою. Натомість у росії почалася справжня істерика через останні події. Деякі навіть називають

Цікаво – що відомо про новий обмін полоненими: дивитися відео