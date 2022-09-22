Зокрема, повідомили про звільнення двох американців. Цю подію вже прокоментував радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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З російського полону звільнили двох американців

Салліван публічно висловив слова подяки українській стороні за включення громадян США до списків на обмін. Зокрема, американський політик відмітив:

  • Президента України Володимира Зеленського;
  • Главу Офісу Президента Андрія Єрмака;
  • Уряд України.

Також радник лідера США з питань національної безпеки подякував спадковому принцу та уряду Саудівської Аравії за їхнє сприяння у цьому процесі.

Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз'єднаються зі своїми родинами,
– додав Салліван.

У другій половині червня Державний департамент США повідомив, що вивчає інформацію про американців, яких могли захопити в полон росіяни. На той момент було відомо, що двоє з них підтримували контакти зі своїми рідними, а також Україною та Міжнародним комітетом Червоного хреста.

Що відомо про новий обмін полоненими:

Цікаво – що відомо про новий обмін полоненими: дивитися відео