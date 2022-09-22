Зокрема, повідомили про звільнення двох американців. Цю подію вже прокоментував радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Варте уваги Україні вдалося повернути з російського полону 215 захисників
З російського полону звільнили двох американців
Салліван публічно висловив слова подяки українській стороні за включення громадян США до списків на обмін. Зокрема, американський політик відмітив:
- Президента України Володимира Зеленського;
- Главу Офісу Президента Андрія Єрмака;
- Уряд України.
Також радник лідера США з питань національної безпеки подякував спадковому принцу та уряду Саудівської Аравії за їхнє сприяння у цьому процесі.
Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз'єднаються зі своїми родинами,
– додав Салліван.
У другій половині червня Державний департамент США повідомив, що вивчає інформацію про американців, яких могли захопити в полон росіяни. На той момент було відомо, що двоє з них підтримували контакти зі своїми рідними, а також Україною та Міжнародним комітетом Червоного хреста.
Що відомо про новий обмін полоненими:
- Серед звільнених з полону багато вже легендарних захисників "Азовсталі". В тому числі командири Денис Прокопенко, Сергій Волинський та Святослав Паламар. Їхні фото вже є у мережі;
- Повідомляють, що у рамках обміну полоненими росії віддали віктора медведчука. Це сталося 21 вересня;
- Натомість у росії почалася справжня істерика через останні події. Деякі навіть називають це зрадою та ганьбою.