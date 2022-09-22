Поки пропагандистам пишуть нові методички, десь за кордоном буквально палає. 24 канал зібрав найкращі реакції росіян, які не можуть не тішити.

Зверніть увагу Командирів захисників "Азовсталі" Прокопенка та Волинського звільнили з полону

Як палає у росіян

У росіян день від самого ранку не дуже. То їм оголошують мобілізацію, то українські герої повертаються додому. Після чималої кількості пропагандистських сюжетів і дописів, заяв та всього іншого бруду на наших захисників та захисниць, яке вклали в голову росіянам, вони тепер не можуть зрозуміти, як це сталося.

То ж тепер їм, м'яко кажучи, не дуже хочеться іти у військкомати, але "величезні протести" показали, що доведеться. Однак росіяни вже деморалізовані. Про це свідчить чимала кількість коментарів.

Як росіяни реагують на повернення захисників "Азовсталі" / Скриншоти та фото з соцмереж

Своєю увагою не оминули тему обміну захисників та захисниць з "Азовсталі" й сімейство пропагандистів – анатолій та ольга шарії. Вочевидь ні їм, ні їхній авдиторії не подобається повернення українських героїв з російського полону.

Як шарії реагують на повернення українських героїв / Скриншоти

Ну що ж можемо сказати – там палає. І це добре. Ми навіть знайшли пояснення тому, чому це добре.



Нас можуть більше не лякати холодною зимою / Скриншот

Про чиє повернення відомо

Станом на 00:40 уже відомо, що до України повернулися:

командир захисників "Азовсталі" Денис Прокопекно з позивним "Редіс";

Сергій Волинський – виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Святослав "Калина" Паламар;

Катерина Поліщук з позивним "Пташка",

захисник Михайло Діанов,

медик Мар'яна Мамонова, яка вже на 9 місяці вагітності,

начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін,

поліцейський з Маріуполя Святослав Єрмолов,

Давид Касаткін з позивним "Хімік",

фотограф "Азоставлі" Дмитро Козацький.

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