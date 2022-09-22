За даними українських ЗМІ, чомусь досі чинний нардеп, обвинувачений у багатьох кримінальних провадженнях, потрапив у списки на обмін наших героїв. Кого конкретно путін погодився віддати заради свободи свого поплічника, наразі невідомо.

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У рамках обміну полоненими з окупантами вдома опинилися командири оборони Маріуполя Деніс Прокопенко, Святослав Паламар та Сергій Волинський.

Що відомо про обмін полоненими 21 вересня

Перші фотографії з успішного звільнення з полону захисників "Азовсталі" з'явилося у мережі ввечері 21 вересня.

Відомо, що у рамках обміну полоненими додому повернулися Михайло Діанов, Катерина "Пташка" Поліщук, вагітна медик Мар'яна Мамонова, поліцейський Святослав Єрмолов, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, Дмитро Козацький, Давид Хімік та інші герої.

Крім того, окупанти звільнили з полону командири полку "Азов" Деніса Прокопенка та його заступника Святослава Паламара, а також командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського.

Загалом, за даними ЗМІ, додому повернулися 215 українських захисників. Серед них 108 – бійців "Азову".

Росіяни озлоблені "зрадою"

Реагуючи на надзвичайно приємні для України новини про визволення героїв, російські пропагандисти опублікували вкрай обурливі пости. Представники загарбницької країни відкрито висловлюють ненависть щодо дій путіна та його поплічників, які у день оголошення мобілізації відпустили на волю людей, які уособлюють собою велич української боротьби.

Воєнні злочинці відкрито пишуть, що їх держава у черговий раз зрадила всі ідеї російського шовінізму, адже бійців з "Азовсталі" окупанти та колаборанти багато разів обіцяли показово розстріляти.

Не перший обмін оборонців Маріуполя

Перше визволення бійців, які героїчно обороняли портове місто, а згодом – захищали "Азовсталь" у повному оточенні, відбулося ще 29 червня. Тоді у рамках обміну загарбники повернули додому 144 воїнів. 95 з них – герої з Маріуполя. Після цього підконтрольні росії терористи обіцяли засудити "азовців" до страти, а також готували для них "трибунал".

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