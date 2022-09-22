В частности, сообщили об увольнении двух американцев. Это событие уже прокомментировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Достойно внимания Украине удалось вернуть из российского плена 215 защитников

Из российского плена освободили двух американцев

Салливан публично выразил благодарность украинской стороне за включение граждан США в списки на обмен. В частности, американский политик отметил:

Президента Украины Владимира Зеленского;

Главу Офиса Президента Андрея Ермака;

Президента Андрея Ермака; Правительство Украины

Также советник лидера США по национальной безопасности поблагодарил наследственного принца и правительства Саудовской Аравии за их содействие в этом процессе.

Мы с нетерпением ждем, когда наши граждане воссоединятся со своими семьями,

– добавил Салливан.

Во второй половине июня Государственный департамент США сообщил, что изучает информацию об американцах, которых могли захватить в плен россияне. На тот момент было известно, что двое из них поддерживали контакты со своими родными, а также с Украиной и Международным комитетом Красного креста.

Что известно о новом обмене пленными:

Среди освобожденных из плена многие уже легендарные защитники "Азовстали". В том числе командиры Денис Прокопенко, Сергей Волынский и Святослав Поламарь. Их фото уже есть в сети;

командиры Денис Прокопенко, Сергей Волынский и Святослав Поламарь. Их фото уже есть в сети; Сообщается, что в рамках обмена пленными россии отдали виктора медведчука. Это произошло 21 сентября ;

Это произошло 21 сентября ; это измена и позор. В России же началась настоящая истерика из-за последних событий. Некоторые даже называют

Интересно – что известно о новом обмене пленными: смотреть видео