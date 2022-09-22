Відповідну інформацію повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Повернення відбулось 21 вересня. З Саудівської Аравії їх відправлять у їхні країни.
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Україна звільнила 10 іноземців з полону
На прохання міжнародних партнерів ми повернули 10 іноземців захисників України. Це представники країн, які більше всіх нам допомагають,
– розповів Єрмак.
Керівник Офісу Президента пояснив, що мовиться про Велику Британію, США, Хорватію, Швецію.
Варто пригадати, що спеціальний посланник президента України Рустем Умеров займався операцією щодо визволення іноземців.
"10 військовополонених: громадяни Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США у безпеці та звільнені з полону", – заявив Рустем Умеров.
Він також пояснив, що далі готують безпечне доправлення цих іноземців до їхніх країн.
Перед цим Ліз Трасс подякувала Володимиру Зеленському за звільнення 5 британських полонених.
В Україну за обміном повернулось 215 захисників
Варто пригадати, що 21 вересня внаслідок обміну вдалось звільнити 215 наших захисників "Азовсталі". Зокрема, відомо, що додому повернули:
- Катерину Поліщук, відому під псевдонім "Пташка";
- начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна;
- морського піхотинця Михайла Діанова;
- медика Мар'яну Мамонову, яка перебуває на 9 місяці вагітності;
- а також командирів Святослава Паламаря – "Калину";
- Сергія Волинського – "Волину";
- Дениса Прокопенка – "Редіса";
- Давида Хіміка – "Хімік".
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