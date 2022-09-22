Про це вночі 22 вересня заявив верховний головнокомандувач України Володимир Зеленський. За його словами, Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко та Денис Шлега до кінця війни не мають повертатися додому за умовами обміну.

Дивіться також Зеленський звернувся до українців у день масштабного звільнення захисників "Азовсталі"

Тим не менше, Україна подбає про те, аби герої мали можливість перебувати зі своїми родинами.

Понад 200 захисників обміняли на зрадників України та окупантів

За словами президента, лише в обмін на 5 командирів оборони Маріуполя українська сторона звільнила 55 російських окупантів та зрадників нашої держави.

Самого віктора медведчука віддали кремлю за волю 200 українських захисників.

Також у рамках обміну росіяни відпустили 10 військових та волонтерів-іноземців – 5 громадян Великої Британії, 3 американців, громадянина Марокко, Швеції та Хорватії. Всії їх загарбники засудили до смертної кари.

Зеленський наголосив, що обмін відбувся при посередництві керівництва Туреччини, Саудівської Аравії та багатьох представників цивілізованих країн. Зі сторони України операцію зі звільнення полонених готували очільник ГУР Кирило Буданов, керівник СБУ Василь Малюк, делегат Курултаю кримсько-татарського народу Рустем Умеров та офільник ОП Андрій Єрмак.

Що відомо про обмін захисників "Азовсталі"

Перша інформація про звільнення українських героїв з'явилася у мережі ввечері 21 вересня. У рамках обміну полоненими додому повернулися Михайло Діанов, Катерина "Пташка" Поліщук, вагітна медик Мар'яна Мамонова, поліцейський Святослав Єрмолов, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, Дмитро Козацький, Давид Хімік та інші герої.

Крім того, окупанти звільнили з полону командири полку "Азов" Деніса "Редіса" Прокопенка та його заступника Святослава "Калину" Паламара, а також командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волину" Волинського.

Загалом, за даними ЗМІ, додому повернулися 215 українських захисників. Серед них 108 – бійців "Азову".