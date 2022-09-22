Об этом в ночь на 22 сентября заявил верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский. По его словам, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко и Денис Шлега до конца войны не должны возвращаться домой по условиям обмена.

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Тем не менее, Украина позаботится о том, чтобы герои имели возможность находиться со своими семьями.

Более 200 защитников обменяли на предателей Украины и оккупантов

По словам президента, только в обмен на 5 командиров обороны Мариуполя украинская сторона освободила 55 российских оккупантов и предателей нашего государства.

Самого виктора медведчука отдали кремлю за свободу 200 защитников.

Также в рамках обмена россияне отпустили 10 военных и волонтеров-иностранцев – 5 граждан Великобритании, 3 американцев, гражданина Марокко, Швеции и Хорватии. Все их захватчики приговорили к смертной казни.

Зеленский подчеркнул, что обмен состоялся при посредничестве руководства Турции, Саудовской Аравии и многих представителей цивилизованных стран. Со стороны Украины операцию по освобождению пленных готовили глава ГУР Кирилл Буданов, руководитель СБУ Василий Малюк, делегат Курултая крымско-татарского народа Рустем Умеров и глава ОП Андрей Ермак.

Что известно об обмене защитников "Азовстали"

Первая информация об освобождении украинских героев появилась в сети вечером 21 сентября. В рамках обмена пленными домой вернулись Михаил Дианов, Екатерина "Пташка" Полищук, беременная медик Марьяна Мамонова, полицейский Святослав Ермолов, руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, Дмитрий Козацкий, Давид Химик и другие герои.

Кроме того, оккупанты освободили из плена командиры полка "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенко и его заместителя Святослава "Калину" Паламаря, а также командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея "Волыну" Волынского.

В общей сложности, по данным СМИ, домой вернулись 215 украинских защитников. Среди них 108 – бойцов "Азова".