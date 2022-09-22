Він наголосив, що Україна повертає додому наших людей. Вдалось звільнити 215 наших захисників.

До речі Ми віддали 55 тих, хто зрадив Україну, – Зеленський про повернення 5 командирів

Зеленський про звільнення захисників

Президент офіційно назвав кілька прізвищ звільнених бійців:

Герой України Євгеній Бова,

Герой України Лев Пашко,

Герой України Денис Прокопенко,

Дмитро Козацький,

Микола Кущ,

Костянтин Нікітенко,

Катерина Поліщук,

Мар'яна Мамонова,

Валентина Зубко,

Яна Шумовецька,

Зоряна Репецька,

Анастасія Черненька.

Він зазначив, що загалом звільнили 188 захисників "Азовсталі" та Маріуполя. Серед них 8 поранених під час російського теракту в Оленівці.

Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонцівці, працівники СБУ та інші,

– розповів президент.

Він додав, що Україна пам'ятає про всіх наших людей. Цим ми відрізняємось від ворога – цінуємо кожне життя.

Як готували операцію

За словами Зеленського, операцію з обміну готували доволі довго. Було кілька складових.

Обміняли медведчука

Перша складова – обміняли одного "фаната росії" на 200 воїнів. Спочатку Україні пропонували обміняти 50 бійців на нього. Однак українська влада наполягла і це число зросло до 200. Вони вже перебувають в Україні. Зеленський зауважив, що серед них є ті, хто готується стати мамою.

Президент наголосив, що віддати медведчука за справжніх воїнів не шкода. Він пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством. Україна отримала від нього всю необхідну інформацію для розслідування кримінальних справ.

За командирів довелось поборотись

Друга складова – Зеленський розповів, що обміняли 5 командирів захисників "Азовсталі". За них довелось поборотись найдовше, оскільки їм загрожувало найжорстокіше. За них віддали 55 зрадників України.

Україна домовилась з Туреччиною. Зеленський перед тим говорив з президентом Реджепом Ердоганом. Домовились, що п'ятеро командирів до кінця війни перебуватимуть на території цієї країни – в комфортних умовах, в безпеці, під протекцією президента. Глава держави запевнив, що їхнім родинам забезпечать можливість бачитись з ними.

З полону повернулись:

Сергій Волинський,

Святослав Паламар,

Денис Прокопенко,

Олег Хоменко,

Денис Шлега.

Звільнення іноземних бійців

Зеленський також розповів про звільнення з полону 10 іноземних громадян, які перебували у російському полоні. Раніше президент обговорював це з прем'єром Борисом Джонсоном.

Додому повернуться 5 громадян Великої Британії, двоє громадян США, 1 громадянин Марокко, один – Швеції та ще один – Хорватії.

Ворог призначив їм "вирок" – довгий термін ув'язнення чи смертну кару. Тому їм врятували життя. Вони повернуться на Батьківщину за посередництва Саудівської Аравії.

Хто брав участь в операції зі звільнення бійців

Насамкінець Зеленський назвав людей, завдяки кому вдалось звільнити 215 бійців.

Операцією зі звільнення полонених керують четверо:

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак;

голова розвідки Кирило Буданов;

голова СБУ Василь Малюк;

депутат Рустем Умеров.

Президент подякував їм за зусилля та український успіх. А також іншим, хто долучився: Дмитру Усову, омбудсмену Дмитру Лубінцю, та міністру Денису Монастирському.

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