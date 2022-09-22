Під час нічного звернення 22 вересня Володимир Зеленський розповів, що цим 5 командирам загрожувало найжорстокіше "покарання" окупантів. Проте Україна зуміла повернути героїв, віддавши натомість 55 російських загарбників. Про це повідомляє 24 канал.

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Україна повернула росії тих, хто їй не потрібен

Відомо, що Україна обміняла віктора медведчука на 200 українських військових. Проте в обмін на 5 бойових командирів українська сторона віддала 55 ворогів.

Загалом з полону повернулися:

Сергій Волинський,

Святослав Паламар,

Денис Прокопенко,

Олег Хоменко,

Денис Шлега.

В обмін на них (бойових командирів) ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України, і тих, хто зрадив Україну,

– сказав Зеленський.

Командири перебуватимуть у Туреччині

Глава держави розповів, що 5 командирів, які боронили Маріуполь, залишаться у Туреччині до кінця війни. Це було однією з умов обміну.

Українська сторона домовилась з Реджепом Ердоганом, що українські воїни перебуватимуть у повній безпеці та в комфортних умовах, під особистою протекцією президента Туреччини. При цьому Зеленський запевнив, що родинам героїв дадуть можливість бачитись з бійцями.

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