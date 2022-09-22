Во время ночного обращения 22 сентября Владимир Зеленский рассказал, что этим 5 командирам грозило жесточайшее "наказание" оккупантов. Однако Украина сумела вернуть героев, отдав 55 российских захватчиков. Об этом сообщает 24 канал.

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Украина вернула россии тех, кто ей не нужен

Известно, что Украина обменяла виктора медведчука на 200 украинских военных. Однако в обмен на пять боевых командиров украинская сторона отдала 55 врагов.

В общем из плена вернулись:

Сергей Волынский,

Святослав Паламар,

Денис Прокопенко,

Олег Хоменко,

Денис Шлега.

В обмен на них (боевых командиров) мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни сожаления, ни сострадания, ни вообще каких-либо слов. Тех, кто воевал против Украины, и тех, кто предал Украину,

– сказал Зеленский.

Командиры будут находиться в Турции

Глава государства рассказал, что 5 командиров, защищавших Мариуполь, останутся в Турции до конца войны. Это было одним из условий обмена.

Украинская сторона договорилась с Реджепом Эрдоганом, что украинские воины будут находиться в полной безопасности и в комфортных условиях под личной протекцией президента Турции. При этом Зеленский заверил, что у семей героев будет возможность видеться с бойцами.

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