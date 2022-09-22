Соответствующую информацию сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Возвращение состоялось 21 сентября. Из Саудовской Аравии их отправят в их страны.

Заметьте Зеленский обратился к украинцам в день масштабного освобождения защитников "Азовстали"

Украина освободила 10 иностранцев из плена

По просьбе международных партнеров мы вернули 10 иностранцев защитников Украины. Это представители стран, которые больше всех нам помогают,

– рассказал Ермак.

Руководитель Офиса Президента пояснил, что речь идет о Великобритании, США, Хорватии, Швеции.

Стоит вспомнить, что специальный посланник президента Украины Рустем Умеров занимался операцией по освобождению иностранцев.