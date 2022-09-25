Британець розповів журналістам, що його катували у полоні. Зокрема й використовували струм.

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Окупанти імітували страту

48-річний британець у квітні потрапив у полон до росіян у Маріуполі. У полоні його годували черствим хлібом та брудною водою.

Воїн пригадав той день, коли він потрапив у полон. Тоді окупанти в Маріуполі влаштували засідку, а потім почали гатити з мінометів та артилерії.

Це перетворилося на бійню, оскільки росіяни влаштували нам засідку з мінометів і артилерії. Тіл було так багато, що це було схоже на зомбі-апокаліпсис. Мене оточили бойовики. Вони мене роздягли і без причини встромили ніж у стегно,

– пригадав Піннер.

У полоні його часто катували за допомогою струму. Крім того, одного разу до нього в камеру увійшов окупант, приставив пістолета до його потилиці та сказав воїну, що той помре. А потім росіянин розсміявся і вдарив британця пістолетом по голові. Після цього його перевили до катівні в Донецьку.

Також окупанти вмикали пісні гурту ABBA, які лунали 24 години. При цьому Піннеру забороняли лягати спати. Тепер чоловік каже, що більше ніколи не хоче чути пісень шведського гурту.

Після винесення бойовиками смертного вироку його перевели в інше місце, де умови були дещо кращими, але катування продовжували.

У день, коли Піннеру сказали пакувати речі, він подумав, що його таки вирішили стратити. Однак, на щастя, відбувся обмін полоненими.

Зверніть увагу! Під час обміну полонених 21 вересня Україна повернула 215 осіб, серед яких 10 – іноземці. Деяких з них бойовики вже засудили до смертної кари, однак вирок, на щастя, не виконали. Захисники України повернулися на свої батьківщини.

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