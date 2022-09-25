Британец рассказал журналистам, что его пытали в плену. В том числе и использовали ток.

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Оккупанты имитировали казнь

48-летний британец в апреле попал в плен к россиянам в Мариуполе. В плену его готовили черствым хлебом и грязной водой.

Воин вспомнил тот день, когда он попал в плен. Тогда оккупанты в Мариуполе устроили засаду, а затем начали бить из минометов и артиллерии.

Это превратилось в бойню, поскольку россияне устроили нам засаду из минометов и артиллерии. Тел было так много, что это походило на зомби-апокалипсис. Меня оцепили боевики. Они меня раздели и без причины вонзили нож в бедро,

– вспомнил Пиннер.

В плену его часто пытали с помощью тока. Кроме того, однажды к нему в камеру вошел оккупант, приставил пистолет к его затылку и сказал воину, что тот умрет. А потом россиянин рассмеялся и ударил британца пистолетом по голове. После этого его перевели в пыточные в Донецке.

Также оккупанты включали песни группы ABBA, которые звучали 24 часа. При этом Пиннеру запрещали ложиться спать. Теперь мужчина говорит, что больше никогда не хочет слышать песни шведской группы.

После вынесения боевиками смертного приговора его перевели в другое место, где условия были несколько лучше, но пытки продолжали.

В день, когда Пиннеру сказали паковать вещи, он подумал, что его решили казнить. Однако, к счастью, произошел обмен пленными.

Обратите внимание! В ходе обмена пленных 21 сентября Украина вернула 215 человек, среди которых 10 – иностранцы. Некоторые из них боевики уже приговорили к смертной казни, однако приговор, к счастью, не выполнили. Защитники Украины вернулись на свои родины.

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